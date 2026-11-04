El INE debe cambiar totalmente: Monreal

Las corruptelas de la sonorense Guadalupe Taddei y de su proveedor de materiales electorales preferido, José Alfredo Hernández Casillas, mantienen hoy en el peor de los desastres y pérdida de credibilidad al Instituto Nacional Electoral, la revelación de los “moches” cobrados a funcionarios del INE que involucran al vicepresidente de la Cámara de Diputados, el legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna, amenazan con sumir a la 4T en una debacle política y judicial sin precedentes.

Frente al inmediato rechazo emitido a medios por el vicepresidente de la Cámara de Diputados ante la ola de acusaciones, los empleados y cuadros directivos medios del INE, que afirman pagar el diezmo quincenal y mensual al legislador pasaron rápidamente de las denuncias a la organización y convocatoria de una marcha para el lunes 9 de este noviembre.

La revelación mediática de este caso, iniciada por la periodista Aurora Zeped , el pasado fin de semana, abrió una ventanilla a la que se han presentado ya decenas de afectados del INE y de Organismos Electorales estatales, quienes aseguran ser parte de una amplia red de extorsión del legislador.

+++

El diputado zacatecano Ricardo Monreal está consiente de que el INE debe cambiar, que no se puede seguir con el mismo sistema que permtió que Guadalupe Taddei realizara una serie de fraudes junto con su empresario “favorito”, con quien hizo todo tipo de negocios con dinero federal.

+++

las corruptelas de la sonorense Guadalupe Taddei y de su proveedor de materiales electorales preferido, José Alfredo Hernández Casillas, mantienen en el peor de los desastres y pérdida de credibilidad al Instituto Nacional Electoral, la revelación de los “moches” cobrados a funcionarios del INE que involucran al vicepresidente de la Cámara de Diputados, el legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna, amenazan con sumir a la 4T en una debacle política y judicial sin precedentes.

Según el artículo 7, fracción VII en Materia de Delitos Electorales, la compra de voto es aquella práctica en la que se solicitan votos por paga, promesa de dinero u otra compensación, o bien mediante violencia o amenaza se presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o ya sea a votar o a abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña, el día o tres días antes de la jornada electoral pueden ser encarceladas, multadas y suspendidas en sus derechos cívicos y en caso de tratarse de partidos políticos.

Como se aprecia, en nuestro país la compra de votos es considerada como un delito grave y, en sentido inverso, si se descubre que un partido político recibe financimiento ilegal, En México, los partidos políticos que incurren en financiamiento ilegal, rebase de topes de gastos o irregularidades en sus recursos enfrentan sanciones administrativas, económicas y propuestas legislativas más severas, como la pérdida de su registro.

Esto viene al caso porque en este aspecto de tratar de evitar el ingreso de dinero ilegal en las campañas, nuestro país actúa severamente en ese terreno, por lo que se creó el sistema de financiamiento público y se redujeron al mínimo las aportaciones de particulares, incluidos los propios militantes.

También sirve lo anterior para comparar a nuestra incipiente democracia con la de los Estados Unidos, nación que se autoproclama como la personificación de la democracia y muchas de sus frecuentes intervenciones en otros países se justifican como acciones en defensa de la democracia.

En el país vecino del Norte, se puede intentar comprar votos como lo ha hecho el presidente de origen republicano, quien ha ofrecido 5 mil dólares para cada persona que pueda sufragar a su favor, la candidata la multiplico en forma alarmante. Allá no pasa nada, los hechos que aquí son motivo de iniciar un procedimiento ilegal, alla solo representan una bufonada.

ubaldodiazmartin@hotmail.com.mx

www.hombresdelpoder.mx