Negocio rodante en el INE

Entre los contratos que deberán revisarse en el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Guadalupe Taddei, están los otorgados a Jet Van Car Rental, empresa de Cuauhtémoc Velázquez García que durante su gestión consiguió al menos dos adjudicaciones para el arrendamiento de vehículos, por montos máximos que suman cerca de 865 millones de pesos.

La compañía, que acumula antecedentes de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza Aureliano Hernández Palacios Cardel, ha logrado mantener una importante participación en el negocio de las flotillas gubernamentales.

En el INE, el primer contrato, identificado como INE/010/2023, fue firmado el 30 de mayo de 2023, menos de dos meses después de que Taddei asumiera la presidencia del organismo. La contratación contempló 375 vehículos y, después de dos convenios modificatorios, alcanzó un monto máximo de 334.5 millones de pesos, con vigencia hasta junio de 2025. Tan sólo durante 2024, el instituto pagó 161.2 millones de pesos por ese servicio, cuya administración fue posteriormente cuestionada por la ASF.

En esta trama hay un episodio que merece especial atención. Este 2 de noviembre el Sol de Yucatán publicó, con base en imágenes difundidas por el creador de contenido Adolfo Tolok, que 183 vehículos vinculados con ese contrato permanecen abandonados en un terreno del periférico de Mérida, todavía identificados con la imagen institucional del INE. El medio estimó en 162.9 millones de pesos el costo de arrendamiento de las unidades y señaló la existencia de una controversia entre el Instituto y la arrendadora. Lo que falta esclarecer es por qué casi la mitad de una flotilla contratada para prestar servicios a escala nacional terminó concentrada en un mismo predio.

Las dudas sobre esa contratación no son nuevas. En la revisión de la Cuenta Pública 2024, la ASF detectó que el INE no había presentado inicialmente documentación suficiente para justificar el arrendamiento de los 375 vehículos. Aunque el Instituto entregó información adicional, ocho unidades permanecieron sin justificación documental. La fiscalización también encontró deficiencias en los registros de propiedad, asignación y supervisión de los automotores. Se trata de aspectos fundamentales en contratos cuyo cumplimiento depende de comprobar la disponibilidad y el uso efectivo de los bienes.

Pese a esto, la relación comercial continuó. En abril de 2025, el INE adjudicó nuevamente a Jet Van un contrato, esta vez por hasta 530.4 millones de pesos, para arrendar entre 330 y 404 camionetas destinadas a los Módulos de Atención Ciudadana itinerantes, con compromisos hasta 2029.

Recordemos que la empresa ya tenía antecedentes de incumplimientos en otras dependencias. En 2021 fue inhabilitada y multada con 1.43 millones de pesos por irregularidades en un servicio para el Servicio de Protección Federal, aunque esa sanción fue anulada en 2025 con base en una impugnación. A ello se suman antecedentes de fiscalización en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde la ASF detectó falta de evidencia sobre la ubicación y resguardo de unidades arrendadas, por las que se pagaron 8.9 millones de pesos, y solicitó al SAT revisar operaciones fiscales de la compañía.

Y mientras sus acuerdos con el INE generan cuestionamientos, Jet Van continúa obteniendo contratos públicos de gran calado.

Wellnex Wine Amplía. Wellnex Wine Imports incorporó cuatro etiquetas de la bodega española Clos de l’Obac a su portafolio en México: Miserere, Kyrie, Usatges Tinto y Clos de l’Obac, este último también disponible en presentación magnum. La operación amplía su oferta de vinos de alta gama con un productor ubicado en Gratallops, Cataluña, una de las zonas vitivinícolas más reconocidas del Priorat. La bodega forma parte del renacimiento contemporáneo de esta región y tiene sus orígenes en un proyecto familiar iniciado a finales de los años setenta por Carles Pastrana y Mariona Jarque. Su primera cosecha comercial llegó en 1989, después de un proceso de recuperación de viñedos sobre suelos de llicorella, una pizarra característica de la zona. Su producción aprovecha principalmente variedades como garnacha y cariñena, procedentes también de cepas de más de 40 años, lo que define el perfil de sus vinos y su posicionamiento dentro del segmento premium.

La incorporación contempla distintas expresiones de la bodega: Miserere, uno de sus vinos emblemáticos, elaborado con diversas variedades y crianza; Kyrie, su propuesta blanca basada en variedades tradicionales catalanas; y Usatges Tinto, orientado a representar las características del Priorat, además de su presentación Magnum. Con esta operación, Wellnex Wine Imports fortalece una estrategia comercial enfocada en la importación y distribución de etiquetas de alta gama, con presencia en restaurantes y hoteles de alto nivel en México. Su modelo de negocio se concentra en integrar productores internacionales con identidad de origen y calidad diferenciada, para atender un mercado especializado en el que la procedencia, las características de elaboración y la exclusividad de las etiquetas forman parte de la propuesta de valor. La llegada de Clos de l’Obac representa una ampliación de su catálogo hacia una región vitivinícola española con reconocimiento internacional.

Voz en Off. Finsus incorporará la plataforma digital Eleva, desarrollada por Fundación Capital y especializada en gestión empresarial, formalización de negocios y salud financiera, para acercar capacitación a 15 mil emprendedores mexicanos que previamente exploraron alternativas de financiamiento con la institución financiera. La herramienta, adaptada al mercado nacional y disponible mediante un asistente virtual en una aplicación de mensajería instantánea, ofrece contenidos prácticos sobre administración de ingresos y gastos, ahorro, organización del negocio y formalización, con el propósito de fortalecer las capacidades de gestión de micro, pequeñas y medianas empresas. La participación será voluntaria y permitirá a los usuarios avanzar de manera autónoma en su preparación financiera, sin que ambas organizaciones intercambien información personal de los participantes, ya que mantienen sus procesos de operación independientes. La iniciativa amplía el alcance de Finsus, encabezada por Carlos Marmolejo, CEO y cofundador, hacia un modelo de acompañamiento que incorpora capacitación además de servicios financieros, mientras Fundación Capital, dirigida por Yves Moury, CEO y cofundador, extiende su esquema de digitalización y formación empresarial mediante alianzas con instituciones financieras…