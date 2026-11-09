Corrupción del INE en FGR

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras en Palacio Nacional se insiste en responsabilizar al extitular del INE Lorenzo Córdova de la red de corrupción de su sucesora, Guadalupe Taddei, desligándola del guinda, ésta y su proveedor favorito, José Alfredo Hernández Casillas, siguen sin ser localizados, ese organismo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General contra ambos y quienes resulten responsables de los ilícitos contratos millonarios que ella avalara.

AL mismo tiempo, en un video, Luis Carlos Ugalde, quien presidiera el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en la elección de 2006, al que en una mañanera dirigentes y legisladores de Morena acusaron de haber sido el “autor” del supuesto fraude electoral, recordó que él encabezó un organismo electoral colegiado, vigilado por los partidos políticos y fue un Tribunal Electoral independiente del gobierno y del partido en el poder, el que validó y reconoció el triunfo del panista Felipe Calderón.

DE ESTO Y DE AQUELLO

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Tras el paro nacional del personal del Poder Judicial en contra de una nueva evaluación laboral con amenaza de despidos, y el diálogo de los responsables del Órgano de Administración Judicial, el presidente de la Suprema Corte y dirigentes sindicales que le sucedió, esa medida quedó sin efecto.

Esa medición del desempeño de 32 mil funcionarios judiciales, secretarios, proyectistas, actuarios y oficiales, en la que la opinión personal sobre jueces y magistrados contaría para validar su labor, con riesgos de despido, incluso, por simples antipatías, movilizó el viernes a todos ellos, tanto en esta capital como en otras del interior de la República.

Oootro recorte presupuestal al INE por casi seis mil millones de pesos, aprobado en la Cámara de Diputados, que afectará al personal de ese organismo, tuvo una inmediata reacción de su personal de los módulos de atención ciudadana que manifestó su protesta y anunció para este lunes una movilización.

Esto, como los casos de corrupción registrados en ese organismo por miles de millones de pesos que, de no resolverse pronto, vuelve a poner en riesgo los preparativos para las elecciones federales del próximo año, tras la salida de personal derivado de lo que llevó a la renuncia de la anterior presidenta, Guadalupe Taddei, y el despido de funcionarios.

Miguel Ángel Almaraz, alcalde panista de Río Bravo, quien fuera secuestrado el sábado en una carretera entre San Luis Potosí y Zacatecas, fue localizado y rescatado con vida con el apoyo del Gobierno de Coahuila en un operativo de las fuerzas federales, luego de que integrantes de su familia fueran liberados de inmediato por el grupo criminal que se llevó al edil tamaulipeco.