Democracia, demócratas y Estados Unidos

La democracia de Estados Unidos es imperfecta y está lejos de ser un modelo. Pero vale la pena observarla después de que la semana pasada desplegó uno de sus elementos más importantes: la posibilidad de echar a la calle a un político o su partido para probar otra alternativa. Eso fue la llamada “ola azul” de los demócratas.

A la democracia se le han endilgado muchos milagritos, desde generar prosperidad hasta sacar a la gente de la pobreza. Su promesa es más modesta y, al mismo tiempo, más duradera. Si quienes gobiernan no satisfacen a sus electores, éstos pueden reemplazarlos en la siguiente elección, sin pedirles permiso. Donald Trump ha tratado de vulnerar los contrapesos estadounidenses, con resultados desiguales. Sin embargo, la magnitud del revés electoral que sufrió superó todas las expectativas. Los demócratas recuperaron ambas cámaras del Congreso y arrebataron a los republicanos siete escaños del Senado, incluidos los de Texas y Kansas. En Texas también derrotaron al gobernador Greg Abbott, que buscaba un cuarto mandato.

Los motivos del castigo se acumularon. El costo de vida, los aranceles y los excesos de la

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persecución migratoria alimentaron distintas inconformidades. No todos los electores acudieron por el mismo agravio ni necesariamente comparten un proyecto político común. Las candidaturas demócratas consiguieron reunir suficientes descontentos para derrotar a quienes parecían tener asegurada su permanencia. Ni siquiera las fortunas fueron suficientes. Elon Musk destinó casi 500 millones de dólares a estas elecciones, alrededor de nueve mil millones de pesos. Seis de los siete candidatos republicanos al Senado que respaldó perdieron (todavía sigue pendiente saber si también perdieron en Mississippi). La influencia del dinero en las elecciones y la política continúa siendo una de las deformaciones más profundas del sistema estadounidense, pero tampoco lo puede todo.

Resulta significativo que entre los ganadores hubo personas pertenecientes a los grupos que Trump ha atacado. Michigan eligió a Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán del país. Xavier Becerra y Gina Hinojosa, de origen mexicano, ganaron las gubernaturas de California y Texas. Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en el Senado. Sus victorias muestran que esas identidades pueden encontrar representación incluso en medio de campañas que pretenden convertirlas en amenazas.

Esto no significa que los problemas estén resueltos. Los demócratas asumirán el control legislativo en enero, pero Trump conservará la Presidencia, el veto y un amplio margen de acción en política exterior. Vendrán disputas por presupuestos, investigaciones y límites al Ejecutivo. Ganar una elección permitirá ejercer contrapesos, aunque no garantiza que el presidente vaya a respetarlos. Donald Trump ya intentó desconocer su derrota en 2020. Ese antecedente obliga a mirar las siguientes elecciones sin asumir que la posibilidad de reemplazar a los gobernantes está asegurada. También obliga a exigir que quienes ganaron esta vez acepten perder después.

Por ahora, los votos modificaron una distribución de poder que parecía difícil de alterar. Hubo

electores que encontraron candidatos capaces de representarlos y otros que simplemente quisieron castigar al gobierno. Pudieron hacerlo en la misma boleta. Esa posibilidad, tan modesta frente a las promesas de salvación que abundan en las campañas, permite cambiar de rumbo sin que todo dependa de la voluntad del gobernante, de eso se trata la democracia. Cuando desaparece, quienes pierden el respaldo de su sociedad pueden seguir gobernándola durante muchos años más y aferrarse al poder sin importar qué. Eso es lo que hay que evitar.