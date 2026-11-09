Hitachi Digital invertirá 300 millones de dólares en América Latina. México estratégico

Hitachi Digital destinará 300 millones de dólares a América Latina durante los próximos dos años, como parte de un plan de expansión que contempla fortalecer su presencia en México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Aunque Argentina concentrará 75 por ciento de los recursos previstos para la región, México figura entre los mercados estratégicos para el crecimiento de la compañía, particularmente por las oportunidades que representan las industrias automotriz, de telecomunicaciones y manufactura avanzada, así como la integración de las cadenas de suministro con Estados Unidos y el avance del nearshoring.

En México, busca ampliar sus operaciones para atender la creciente demanda de servicios de ingeniería digital, Inteligencia Artificial, nube y modernización tecnológica.

La estrategia fue presentada por Sebastián Bainer, SVP y Head de Latinoamérica de Hitachi Digital, tras la integración de GlobalLogic y Hitachi Digital Services bajo una misma marca. La nueva estructura reúne a más de 35 mil profesionales en 27 países y mantiene una cartera superior a 880 clientes. La combinación incorpora las capacidades de ingeniería digital y desarrollo de productos de GlobalLogic, la experiencia en sistemas empresariales de Hitachi Digital Services y el conocimiento industrial del Grupo Hitachi, con trayectoria en sectores como energía, movilidad y manufactura.

Como parte de sus objetivos regionales, Hitachi Digital pretende incrementar su facturación de aproximadamente 120 millones a 350 millones de dólares en los próximos dos años. También proyecta elevar su plantilla de mil 700 a 4 mil 500 profesionales en América Latina, en respuesta a la expansión de sus operaciones y a la demanda de soluciones tecnológicas. México cuenta, actualmente, con el segundo equipo más grande de la compañía en la región y funcionará como una plataforma para atender proyectos de empresas de Norteamérica, aprovechando la cercanía horaria y la disponibilidad de talento especializado.

En nuestro país, GlobalLogic cuenta con centros de ingeniería y ventas en Guadalajara y Ciudad de México, abiertos en 2022, desde donde desarrolla soluciones digitales para clientes internacionales. Uno de los proyectos identificados es su alianza con N.S. International (NSI), proveedor de componentes electrónicos para la industria automotriz y filial de la japonesa Nippon Seiki. En diciembre de 2024, ambas compañías establecieron una colaboración para desarrollar un centro de ingeniería de software automotriz en Guadalajara, enfocado en sistemas de instrumentación y pantallas de visualización frontal para vehículos, además de proyectos de innovación. La iniciativa contempla capacitación de ingenieros y vinculación con universidades.

Su presencia también comprende otras empresas y actividades industriales. Entre sus subsidiarias se encuentran Hitachi Energy México, enfocada en infraestructura eléctrica, transmisión, distribución y soluciones para redes de energía; Hitachi High-Tech México, especializada en tecnología de medición, análisis y equipos industriales, e Hitachi Industrial Equipment México, que comercializa maquinaria y soluciones de aire comprimido a través de Sullair. A estas operaciones se suma Hitachi Vantara, con infraestructura para almacenamiento, administración y protección de datos empresariales. Estas compañías tienen actividades propias y no deben confundirse con clientes de Hitachi Digital.

En conjunto, las actividades del grupo abarcan energía, movilidad, manufactura, tecnología industrial, telecomunicaciones y servicios digitales. En el caso de Hitachi Digital, su portafolio comprende soluciones para servicios financieros, con aplicaciones de banca digital y prevención de fraudes; minería y energía, mediante Inteligencia Artificial aplicada a operaciones físicas y modernización de redes; telecomunicaciones, con actualización de infraestructura y servicios 5G, y medios y entretenimiento, con plataformas de contenido y streaming. En manufactura y automotriz participa en el desarrollo de software, ingeniería de productos, análisis de datos y modernización de sistemas productivos.

El mercado mexicano también representa oportunidades por su participación en las cadenas de valor relacionadas con la Inteligencia Artificial. De acuerdo con los datos presentados por la compañía, México exportó 154 mil 100 millones de dólares en bienes habilitantes de IA durante 2025, mientras que el 48.5 por ciento de las empresas de más de 100 trabajadores consultadas por Banco de México utilizaba al menos una tecnología de Inteligencia Artificial en junio de 2026. Otro 64.8 por ciento anticipaba incorporarla durante los siguientes tres años. Para Hitachi Digital, estas condiciones abren oportunidades en la modernización de procesos productivos, automatización, análisis de datos y desarrollo de nuevas aplicaciones empresariales. La expansión anunciada coloca a México en una posición relevante dentro de la estrategia regional, no solamente como mercado para comercializar servicios tecnológicos, sino como centro de desarrollo de ingeniería y talento especializado para atender a empresas de Norteamérica.

Soriana Media

La información que generan millones de operaciones de compra comienza a convertirse en un activo comercial para Organización Soriana, encabezada por Ricardo Martín Bringas. La cadena busca ampliar el aprovechamiento de su infraestructura para generar ingresos y su relación con los consumidores mediante Soriana Media, una división de reciente creación que comercializará espacios publicitarios y campañas dirigidas a partir de los datos de consumo. La compañía cuenta con una audiencia potencial de más de dos millones de visitantes diarios a sus tiendas, 10 millones de visitas mensuales a su sitio web y 24 millones de integrantes de su programa de lealtad. Esta base permitirá desarrollar segmentos de consumidores por hábitos de compra, frecuencia y preferencias, además de extender la publicidad a redes sociales y otras plataformas digitales.

Voz en off

La capacitación portuaria incorpora herramientas para aprender sin operar maquinaria real. Hutchison Ports México, bajo la dirección de Jorge Magno Lecona, destinó 20 millones de pesos a cinco simuladores que permitirán a sus operadores practicar maniobras en entornos controlados para manejar una flota de más de 900 unidades. La tecnología recrea situaciones que requieren precisión y coordinación, además de facilitar la práctica de protocolos de seguridad. El sistema central estará en Hutchison Ports TILH, en Hidalgo, y los cuatro dispositivos restantes se destinarán al entrenamiento local en otras instalaciones. La inversión permitirá establecer criterios comunes de formación y evaluación. Los simuladores permiten complementar el aprendizaje en campo con ejercicios adaptados a cada equipo. La innovación también se mide por su aporte al desarrollo de las personas. Del 12 al 16 de octubre, aproximadamente 22 colaboradores recibieron capacitación en las oficinas corporativas de Veracruz, con un instructor internacional…

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