Protección social, movilidad económica e inteligencia artificial los acuerdos en Cumbre Iberoamericana

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La XXX Cumbre Iberoamericana se celebró en la capital española en medio de una batalla de ideologías que se hicieron visibles desde el inicio y afectaron negativamente la resolución de convenios entre los 22 países participantes.

A esto se le sumó la inasistencia de importantes líderes del continente americano, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el recién reelecto presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Dos figuras sumamente importantes en América y para la izquierda internacional.

A pesar de las diferencias políticas, los 22 países solo logran consensuar un documento final y aprobaron nuevas iniciativas de cooperación en temas relevantes como el de inteligencia artificial, la movilidad académica entre ambos continentes y la protección social.

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Este encuentro entre España, Portugal, Andorra y los países latinoamericanos estuvo marcado por la primera reunión pública del presidente español Pedro Sánchez con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien ha criticado duramente al mandatario europeo y al socialismo por toda España.

Un Milei que ha venido en varias ocasiones a suelo español a defender las políticas de extrema derecha impulsadas por Donald Trump y a criticar de manera incoherente las políticas de izquierda. Inclusive, el errático mandatario argentino llegó a equiparar al socialismo con el fascismo y empleo frases poco entendibles y sin sentido durante su participación.

El presidente de Argentina fue uno de los que se negó a respaldar varios apartados del documento final gracias al mecanismo de disociación, el cual permite a un Estado expresar su desacuerdo con determinados apartados sin impedir la aprobación del conjunto del documento, por eso se logró alcanzar un acuerdo, a diferencia de lo sucedido en la edición pasada de la Cumbre Iberoamericana realizada en Ecuador.

Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay se desmarcaron del apartado relativo al rechazo de medidas de coerción contrarias al Derecho Internacional y a la Carta de Naciones Unidas. También hubo diferencias con la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial y el punto correspondiente del lenguaje relacionado con la igualdad de género.

Estas discrepancias alimentadas por una retórica de enfrentamiento ideológico echaron a perder una cumbre que pretendía proyectar una imagen de diálogo y entendimiento entre Europa y América Latina.

En la política tiene que haber discusión, hasta enfrentamiento, pero también diálogo y entendimiento. Un escenario que no se presentó en esta Cumbre y que refleja una de las principales dificultades de la diplomacia iberoamericana en la actualidad.

La división ideológica es tan extrema que es muy difícil mantener espacios de cooperación entre los gobiernos y que las naciones discrepan profundamente sobre los temas de economía, política exterior, igualdad y modelo de sociedad.

La realidad es que la Cumbre Iberoamericana se ha desdibujado, especialmente en estas dos últimas ediciones, así que será la responsabilidad de Honduras de retomar la organización de la XXXI Cumbre Iberoamericana prevista para 2028 e impulsar la cooperación en ámbitos decisivos para el futuro de la región.