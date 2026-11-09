¿Tropezón?

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hay dos maneras de comparar cifras. La primera, en términos anuales, comparando un mes con el mismo mes del año anterior. La segunda, en términos mensuales, comparando un mes con el mes anterior.

El resultado puede ser distinto, bueno en un caso, por ejemplo, en la comparación anual, y malo en el otro, por ejemplo, en la comparación mensual. ¿Cuál es la mejor comparación, si lo que se quiere saber es cómo va, por ejemplo, la inversión fija bruta? La mensual, no la anual.

La inversión fija bruta es la que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, que, por proporcionar la infraestructura física (equipo, maquinaria e instalaciones), para poder llevar a cabo la producción de bienes y servicios es parte fundamental de la inversión directa, que es la que se destina a la producción de satisfactores, a crear empleos (para producir alguien debe trabajar), y a generar ingresos (a quien trabaja se le paga), condiciones del bienestar, que es el fin de la economía; vivir bien, vivir mejor. Todo esto depende de las inversiones directas. Es por ello por lo que son importantes. ¿Cómo vamos?

En términos anuales, en agosto, la inversión fija bruta creció 6.1%, el mayor crecimiento en lo que va del año. Un mes antes, en julio, creció también 6.1%. Un año antes, en agosto de 2025, decreció 9.3%. Este crecimiento del 6.1% es el mayor desde julio de 2024.

En términos anuales, ente enero y agosto de 2025, el crecimiento promedio mensual de la inversión fija bruta fue menos 7.1%. Entre enero y agosto pasados fue más 2.23%.

En términos mensuales, en agosto, la inversión fija bruta decreció 1.8%, el mayor decrecimiento en lo que va del año. Un mes antes, en julio, creció 1.4%. Un año antes, en agosto de 2025, decreció 1.7%. Este decrecimiento del 1.8% es el mayor desde junio de 2025.

En términos mensuales, entre enero y agosto de 2025, el crecimiento promedio mensual de la inversión fija bruta fue menos 0.45%. Entre enero y agosto pasados fue más 0.51%%.

En agosto, en términos anuales, la inversión fija bruta creció 6.1%, un muy buen resultado. En términos mensuales decreció 1.8%, un muy mal resultado. ¿Cuál de las dos comparaciones responde mejor la pregunta cómo vamos en materia de inversión fija bruta y, por lo tanto, de inversiones directas? Si tú, lector, tuvieras que elegir una de las dos para responder, ¿cuál eliges? Yo, la segunda, por la misma razón por la cual, si estuviera a dieta, y quisiera saber cómo va mi peso, compararía, no con el peso de hace un año, sino con el de hace un mes.

Qué bueno que, en términos anuales, en agosto, la inversión fija bruta creció 6.1%. Qué malo que, en términos mensuales, decreció 1.8%.

En términos anuales, de los ocho meses transcurridos entre enero y agosto, en tres (enero, febrero y marzo), la inversión fija bruta decreció, 2.60% en promedio, y, a partir de abril, ha registrado sólo crecimientos, 5.12% en promedio.

En términos mensuales, de los ocho meses transcurridos entre enero y agosto, en cuatro la inversión fija bruta decreció: enero, 0.9%; febrero, 0.3%; mayo, 0.5%; agosto 1.8%. El decrecimiento de agosto fue, por mucho, el mayor de los cuatro. Decrecimiento promedio enero, febrero y mayo, 0.56%. El decrecimiento de agosto, 1.8%, resultó 1.24 puntos porcentuales mayor que el promedio, el 221.43%. ¿Fue un tropezón en el camino o algo más grave?