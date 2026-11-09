Unas copas más…

Javier Solórzano Casarín │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mads Mikkelsen (Copenhague, 1965) no sólo es una persona encantadora, prueba de ello, vean sus entrevistas en las campañas mediáticas de sus películas; es también un bailarín profesional y uno de los grandes actores del cine.

Cuando se anunció que Mikkelsen interpretaría al legendario Hannibal Lecter, tomando la batuta de nada menos que de sir Anthony Hopkins, había escepticismo. Pero su interpretación del genio asesino serial en la brillante serie de Hannibal (2013-2015), reinventó por completo al personaje. Es una labor actoral magistral.

A lo largo de los años nos ha obsequiado algunas de las actuaciones más desafiantes en cintas como La caza (2012), La reina infiel (2012), Casino Royale (2006), Después de la boda (2006) y Los carniceros verdes (2003), por lo cual se ha consolidado como un referente del cine a nivel mundial.

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Uno de sus roles y películas más reconocidas es la aclamada Una ronda más (2020) de Thomas Vinterberg —uno de los autores más talentosos del nuevo cine europeo—.

En Una ronda más, cuatro profesores de secundaria atrapados en la rutina y en la crisis de la mediana edad: Martin (Mikkelsen), Tommy (Thomas Bo Larsen), Peter (Lars Ranthe) y Nikolaj (Magnus Millang) discuten durante una cena la hipótesis de un psiquiatra que sugiere que los seres humanos nacen con un déficit de 0.05% de alcohol en la sangre y que mantener ese nivel constante puede mejorar la creatividad, la alegría y la espontaneidad.

Los cuatro siguen el plan al pie de la letra y como todo en la vida se desatan resultados maravillosos y también consecuencias desastrosas.

Hay estudios que sugieren que algunas bebidas fermentadas consideradas como algunas de las más antiguas datan de unos 7000 a 9000 años en China y Medio Oriente. En civilizaciones como Mesopotamia y el Antiguo Egipto, la cerveza y el vino no sólo eran parte del alimento y formas de pago para los trabajadores, sino elementos centrales en rituales religiosos, ofrendas a los dioses y festividades. En México, bebidas como el pulque, o la chicha en Sudamérica, tenían un carácter ceremonial vinculado a las cosechas.

La exquisita, divertida y reflexiva cinta de Vinterberg nos invita a ponderar sobre el componente crucial que tiene el alcohol en nuestra sociedad al momento de interactuar entre nosotros o de buscar cómo desinhibirnos, pero más allá es una introspección sumamente atractiva sobre como los seres humanos necesitamos en ocasiones romper con la rutina, combatir las expectativas que se nos imponen y jugar con un espíritu más libre e impredecible en esta odisea llamada vida.

Cuando somos niños es segunda naturaleza, pero la vida adulta trae consigo una doctrina rigurosa de cómo debemos comportarnos. Vinterberg, Tobias Lindholm —coescritor del guion— y su formidable reparto de actores bosquejan una contagiosa hipótesis que refuta esta realidad, de la cual nunca nos preguntamos: ¿Por qué?

La última escena es una espléndida muestra del trabajo colectivo de los artistas detrás de este filme y, sobre todo, una prueba del inmensurable talento de Mads Mikkelsen.

Disponible en Mubi.