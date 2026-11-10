Rescate del NAIM: salida como obra pública

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Apropósito de un grupo de empresarios de gran renombre y relevancia para retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), convocado, por un personaje clave de Grupo México —Francisco López—, el primer obstáculo fue la renuencia del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, para “tocar la puerta” de Palacio Nacional para exponer el proyecto y lograr la anuencia presidencial.

Más allá de la consideración político-ideológica, como aquí le informé ayer, existen consideraciones técnicas y financieras que hacen viable recuperar un proyecto que fortalecería al Estado Mexicano y al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

En las reuniones mencionadas, el aspecto técnico fue de lo más relevante: la cimentación original, tuberías y ductos están intactos pues se construyeron con concreto marítimo (anticorrosivo) y debiesen estar ya asentados en el basamento de lo que dejó de ser lago hace 200 años; la precarga de piedra basáltica en las pistas podría ser reutilizada —incluso como balasto para cualquier proyecto ferroviario, y en el peor de los casos se transformaría en concreto—, mientras que su renivelación es un procedimiento ya aplicado en la CMDX, como en la Catedral Metropolitana y la Basílica de Guadalupe.

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Existen 7 ríos del oriente que inundan el polígono del NAIM (que autorizó inundar en 2019 el entonces director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el genuflexo Gerardo Ferrando), pero en 2016 se construyó el Canal Colector para llevar esos ríos a tres lagunas de lixiviación y trasladar aguas de uso agrícola a Tláhuac y Xochimilco; los excedentes pesados irían al Canal Emisor Oriente y de ahí a la megaplanta de tratamientos de Atotonilco… ésa que levantó el gobierno de Felipe Calderón, pero que ahora padece deudas y deficiente operación.

El edificio terminal fue objeto de discusión entre los participantes en tales reuniones: unos propusieron un edificio en “H” en vez de la “X” original, aunque implicase desaprovechar lo invertido en la cimentación, pero todos coincidieron en que se podría levantar un edificio más sencillo (los eficientes y elegantes funiles fueron cortados en cachitos para reforzar las columnas y puentes de la Línea 12 del Metro) estilo aeropuerto estadounidense de hace 30 años.

La discusión más difícil —y probablemente origen de la resistencia ideológica— fue el financiamiento: los notables empresarios plantearon que la inversión privada lo haría posible. Gran error. Como si no conocieran al régimen.

Pero la solución de largo plazo existe y se analizó: la inversión requerida para recuperar el NAIM es una fracción de los 655 mil millones de pesos a valor presente que en 2047 todos los contribuyentes pagaremos por los bonos MexCat emitidos para construir ese proyecto.

La salida sería concluir el NAIM como obra pública: usar los Bonos MexCat y con ello el gobierno mantiene 100% del control —como corresponde a instalaciones de seguridad nacional— contando como aval la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA) de AICM como ya sucede, y sincronizando el pago de cualquier préstamo adicional con el TUA que el NAIM obtenga en 5 años cuando máximo.

Así México tendría un hub de talla mundial para los próximos 50 años y con recursos públicos disponibles para cualquier propósito.

Pero la decisión es política y de imagen…, aunque el pragmatismo, ante la inminente saturación del llamado Sistema Metropolitano de Aeropuertos y su impacto negativo en todas las variables económicas del país, resultaría lo indicado.

ISA amarra con Asur y crece. El crecimiento es un hecho para Grupo ISA, que comandan los hermanos Hugo y Raúl Camou, pues acaba de ganar la licitación de Asur —presidido por Fernando Chico Pardo— para espacios publicitarios en los 9 aeropuertos del sureste con joya Cancún y Mérida, donde invertirán 110 mdp en digitalización e infraestructura.

Además, ganó el concurso para operar los espacios publicitarios del Tren México-Toluca, denominado El Insurgente. A ello, se suma la adjudicación de los espacios en los puentes viales de Tijuana.

Ello, reforzando el aprovechamiento de los espacios publicitarios en los Metros de la CDMX, Monterrey (donde recién se amplió la concesión en el Metrorrey) y Guadalajara, amén de la presencia en diversos aeropuertos del país.

Tan sólo en el Metro capitalino, el proyecto de actualización incluye 140 nuevas pantallas digitales en las que se invertirán 45 millones de pesos.

Y de ahí, pa’l real.

Presión aguacatera. La reanudación de la exportación de aguacate a partir del 5 de noviembre alivia la interrupción operativa, pero no resuelve la presión económica a los productores, especialmente los pequeños y medianos de Michoacán, que enfrentan crecientes exigencias laborales, ambientales y sanitarias, advierte Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, dirigido por Juan Carlos Anaya.

Casi casi tendrán que presentar actas de nacimiento de los aguacates tras la exigencia de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, de que presenten certificados de “no deforestación” para poder exportar.

El balance de cierre prevé que se exportarán mil 564 millones de toneladas, un aumento anual de 22%, aunque con un precio nacional al productor de 16.25 pesos por kilogramo, 9.4% inferior al del año pasado.

A esto, se suma la ampliación de la competencia por parte de Perú y Colombia, cuya presencia presiona las negociaciones de precios cuando coinciden las cosechas, así como la campaña de la California Avocado Commission para establecer un cupo estacional sobre el aguacate mexicano de marzo a septiembre.

El desafío ahora consiste en proteger el ingreso del productor, asegurar la continuidad comercial y recuperar la confianza del comprador, al tiempo que se salvaguarden el cumplimiento normativo con el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), una agricultura responsable y solucionar las exigencias de los productores de menor magnitud.