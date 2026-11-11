El precio del relevo en Israel

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El 8 de noviembre, Isaac Herzog formalizó el encargo de formar gobierno a Gadi Eisenkot. Sesenta y siete diputados recomendaron al exjefe del Ejército; 46, a Benjamin Netanyahu; siete, a nadie. El resultado golpea a Benjamin Netanyahu, que durante años presentó su continuidad como garantía de seguridad para Israel. Pero todavía no se va: ahora propone un gobierno de unidad.

Las urnas repartieron 120 escaños: 53 para el bloque de Netanyahu, que llegó con 68; 48 para la oposición judía; 19 para los partidos árabes. Estos últimos completaron las recomendaciones a favor de Eisenkot. Pero recomendar a un candidato y comprometerse a sostener su gobierno son decisiones distintas. Entre ambas caben los vetos que hoy impiden convertir una mayoría numérica en una coalición.

Fueron las primeras elecciones desde la masacre del 7 de octubre de 2023. Durante años, Netanyahu se presentó como el protector indispensable de Israel; la catástrofe ocurrió bajo su gobierno. Hay una pregunta que ninguna campaña puede esquivar: ¿quién responde cuando falla quien prometía ser indispensable? Pedir cuentas al poder fortalece la democracia israelí, no a quienes quieren destruirla desde fuera.

Eisenkot también busca demostrar que puede garantizar la seguridad de Israel. Condiciona sus alianzas a desmantelar la capacidad militar y gubernamental de Hamas, a exigir servicio nacional universal y a que los socios reconozcan a Israel como Estado judío. Nada de eso anuncia un giro pacifista. Un relevo puede cambiar la conducción de la guerra y dejar intacto el conflicto palestino.

Los ultraortodoxos plantean otra dificultad. Eisenkot promete repartir las obligaciones de la defensa; sus posibles socios defienden las excepciones al servicio militar. El precio de una mayoría podría cobrarse justo sobre la promesa que llevó a buscarla. Cambiar de aliados para conservar los mismos privilegios sería alternancia, y de alcance menor al prometido.

La prueba más difícil ocurre dentro de Israel. Lieberman exige una coalición solo de partidos sionistas y rechaza el apoyo árabe y el ultraortodoxo, directo o indirecto. Eisenkot deja a los partidos árabes fuera del gobierno. Así, 19 de 120 escaños recomiendan candidato y quedan al margen del gabinete. Netanyahu va más lejos; acusa de fraude a esos mismos partidos. ¿Cuánto vale la igualdad política si ciertos representantes abren la puerta y nunca la cruzan? Lieberman, además, fue ministro de Finanzas en la coalición de Bennett y Lapid de 2021, que incluía a Ra’am; su veto de hoy contradice su conducta de entonces. Aquel gobierno duró un año. La hostilidad hacia un dirigente reúne adversarios pero gobernar exige acordar qué ocurre cuando él se va.

El verdadero cambio de época sigue pendiente. Consiste en separar la seguridad del país de la supervivencia de un gobernante, en reconocer el peso político de todos los ciudadanos y en repartir la carga de la defensa. Israel necesita un gobierno. Pero también necesita entender que cambiar de primer ministro no significa poner en peligro la existencia del país.