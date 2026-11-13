Dos malas noticias (3/3)

La primera mala noticia es que la inflación sumó tres meses al alza. La segunda que el Banco de México decidió bajar, de 6.50% a 6.25%, la Tasa de Interés Interbancaria, TII, dejando claro que no acepta su mandato constitucional, que es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, lo cual quiere decir mantener la inflación en 3%. Si las decisiones de política monetaria no se están tomando en función de dicho mandato, ¿en función de qué se están tomando?

Antes de responder comento un par de renglones del Anuncio de Política Monetaria, del Banco de México, del 5 de noviembre. “Las previsiones para la inflación general se ajustaron al alza para el cuarto trimestre de 2026” y “se considera que el balance de riesgo respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza”. Se espera que la inflación siga repuntando y, sin embargo, la decisión de política monetaria fue bajar la TII de 6.50% a 6.25%. Recuérdese que la “receta” es: aumenta la inflación, alejándose de la meta puntual, hay que aumentar la TII o, por lo menos, dejarla sin cambio; baja la inflación, acercándose a la meta puntual, hay que bajar la TII o, por lo menos, dejarla sin cambio.

De manera inexplicable, en un párrafo posterior, leemos: “La Junta de Gobierno juzgó que el proceso de desinflación ha continuado”. Van de nuevo los datos de inflación. Julio: 3.12%. Agosto: 3.26%, 0.14 puntos porcentuales mayor, el 4.48%. Septiembre: 3.45%, 0.19 puntos porcentuales mayor, el 5.82%. Octubre: 3.75%, 0.30 puntos porcentuales mayor, el 8.69%. ¿Qué tuvimos? Inflación cada vez mayor (malo), y aumentando cada vez más (peor). Pero la Junta de Gobierno ve desinflación, inflación cada vez menor. ¿Tendrán otros datos?

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Todo indica que las decisiones de política monetaria no se están tomando en función del mandato constitucional del Banco de México, que es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, lo cual quiere decir mantener la inflación en 3%. Entonces, ¿en función de qué se están tomando?

Una posible respuesta es, con el fin de aligerar la carga financiera del gobierno. Para el 2027 se prevé un endeudamiento adicional de $1.6 billones y un servicio de la deuda (sobre todo pago de intereses), de $1.5 billones, por lo que prácticamente todo el nuevo endeudamiento se irá al pago de intereses del endeudamiento anterior, clara señal de problemas financieros. ¿Cómo aligerar la carga financiera? Reduciendo la tasa de interés. La teoría económica demuestra, de manera lógico-deductiva, y la realidad económica muestra, de manera empírica, que, si baja la TII, bajan el resto de las tasas de interés, a favor de los deudores, el gobierno incluido.

Otra posible respuesta es, con el fin de incentivar el crecimiento de la economía, que deja mucho que desear, y que se mide por la producción de bienes y servicios, que depende de las inversiones directas, muchas de las cuales dependen de préstamos. Si bajan las tasas de interés el crédito se abarata, las inversiones directas aumentan, la producción crece más, y la economía también.

¿Debe la política monetaria tener como objetivo aligerar la carga financiera del gobierno y/o incentivar el crecimiento de la economía? No. Su único objetivo debe ser procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso.