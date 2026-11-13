Lenia es la reina de corazones

Pobre Lenia Batres, todos están contra ella. Debe ser verdaderamente agotador cargar con tanta brillantez en un lugar donde, por alguna extraña razón, sus compañeros insisten en cuestionarle sus ideas.

Un día reclama porque no le dan la palabra, otro porque todos los ministros no están de acuerdo con sus argumentos, después asegura que sus proyectos se leen “de manera extraña”, y ahora hasta mete la sucesión de la presidencia de la Corte como explicación de por qué algunos no le compran lo que propone. Yasmín Esquivel tuvo que aclararle que las objeciones eran técnicas, no políticas. Qué mala suerte la de Lenia: seis ministros leyendo mal al mismo tiempo y ella, sola contra el mundo, siendo la única brillante.

Pero no crean que todo es pleito, también tiene aspiraciones. Lenia ya sugirió que algunos asuntos podrían dejarse para después que ella presida la Corte el próximo año. O sea, todavía no es presidenta y ya actúa como tal, administra tiempos, mete la sucesión en las discusiones y se comporta como si sólo faltara que le entreguen la oficina. El problema es que las formas sí cuentan, y si antes de la elección ya quiere mandar como si hubiera ganado, puede conseguir todo lo contrario, o sea que quienes tendrían que respaldarla prefieran cualquier opción menos a ella. A veces querer ejercer el cargo antes de tenerlo es la manera más rápida de no llegar a ocuparlo.

Y mientras llega el gran día, sigue acumulando argumentos en su contra. En el caso del ISSSTE, cinco ministros mostraron desconfianza sobre cómo incorporaría los cambios que la mayoría había aprobado a su proyecto; en otro asunto, intentó por segunda vez que la Corte atrajera un litigio fiscal de más de cuatro mil millones de pesos y sólo consiguió el respaldo de una ministra. A estas alturas ya no se sabe si Lenia está tratando de convencer al pleno o de ganarle por cansancio.

Con Lenia, la culpa siempre es de alguien más. Si el pleno no acompaña uno de sus proyectos, en lugar de dejar que hablen los votos, vienen las necedades, los reclamos y las sospechas sobre las intenciones oscuras de los demás en su contra. Y así, discusión tras discusión, siempre está más ocupada en demostrar por qué todos se equivocan con ella que en aceptar algo muy sencillo: en una Corte de nueve ministros, no tener la mayoría es parte del trabajo. Que alguien le diga que no van a jugar a la oficinista.

Imagínense si un día de verdad ocupara la presidencia. Se convertiría en la reina de corazones del cuento de Alicia en el país de las maravillas. La Suprema Corte supone mesura, paciencia y cabeza fría, no hacer de cada sesión una batalla campal. Lenia podrá tener todos los argumentos jurídicos que quiera, pero si todo desacuerdo acaba en un berrinche de vecindad, lo único que consigue es quitarle seriedad al cargo que ocupa. ¡Que les corten la cabeza!

La última…

A Lenia ya la habíamos visto en video peleando en una vecindad; ahora la vemos haciendo casi lo mismo en la Suprema Corte. Cambió el patio por el pleno, los vecinos por los ministros y las macetas por los proyectos. Lo que no cambió fue el estilo.

…y nos vamos.