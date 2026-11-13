Mirar con Fe 

Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Qué es la fe? La pregunta de tantas personas que aún dudan de que una persona que nunca conociste te transforme el corazón, te toque el alma y te saque un suspiro tan profundo, que sientas cómo sonríes lentamente.

La fe, de manera clara, eso que no puedes tocar, no puedes ver, pero que te hace sentir, es la que te hace emanar una paz de adentro hacia afuera, que te hace mirar el mundo de manera distintas y sobre todo, te hace “mirar” al otro.

Hoy en una comida con amigos, hablamos de la religión y sobre todo el catolicismo, y uno de ellos decían que es una estructura de valores que te hacen ser aún mejor persona, o quizá te hacen ser más para los demás.

Entender la religión como una serie de valores que van siendo narrados a través de historias (liturgia), me ha sido lo más fácil de explicarle a algunos. No solo es fe, es esperanza, es dejar lo que no puedes controlar en un espacio de tiempo entre tu yo físico y alguien más supremo que te mira desde la altura en cualquier altar.

Cuando has sido afortunado, o bendecido, con ser testigo de que una energía superior a ti, un ser supremo, un Dios que te escucha, que lo atraes, y que te responde con lo que justo pediste, con lo que tanto rogaste, con lo que lloraste una tarde y resultó lo que tenía que ser, aprendes a mirar distinto.

Uno mira con ojos atentos a los detalles, como si la propia luz del día fuera adornando con pinceladas todo alrededor, como una especie de señales que uno invoca con la mirada y las descubre en el paisaje.

La visita del Papa León XVI a Sudamérica, ha dado muchas imágenes durante 12 días de estar en Uruguay, Argentina y Perú. La devoción y las miradas de esperanza de millones de personas, todas mirando hacia un solo punto, y sintiendo que con eso lo han tenido todo.

La energía que emana un Papa entre la gente es indescriptible para quien no cree, para quien no ha logrado la conexión espiritual con la fe. Algo te trastoca, te “hace mejor”, te vuelve sensible y vulnerable.

Juan Ignacio Roncoroni, fotoperiodista argentino para EFE vuelve a hacer un trabajo brutal. Roncorini tiene un ojo especial, enfocado a crear composiciones basadas en los detalles. Cuida la luz, el color y lo que hay que enmarcar.

A Juani no se le escapa casi nada, mira desde el ras del piso, mira sobre la gente, mira un anillo en medio del caos, mira cómo vuela el césped mientras está cubriendo un partido de futbol.

Hoy ha sido asignado a la cobertura del Papa León XVI en Sudamérica y su trabajo hoy vuelve a tener detalles precisos.

Esta imagen que compartió en su Instagram, es una imagen (como todas las que publicó) que logra transmitir la emoción de esperanza, de paz, de tranquilidad y de esa calma que sale en el suspiro.

La elección del blanco y negro, es precisa por la intimidad que logra entre lo que vemos y lo que nos hace sentir, todo para conjugarse al mismo tiempo con la luz que se refleja en el cristal del Papa móvil, pero que traspasa a su cuerpo, al fondo el bokeh (efecto de desenfoque del fondo) oportuno para que la misma luz encuentre cómo darle ritmo y movimiento al paso del Papa.

Mirar con fe es ver el blanco y negro, como la luz que nos aplaca, nos llena de esperanza y que nos hace parte de lo intocable, de lo divino. Las luces al fondo, como la paloma del Espíritu Santo, o palomas volando alrededor.

La luz que baña el contorno de la mano del León, como el rayo divino que lo toca a él para mirarnos a todos.

Sí, soy una mujer de fe y hoy quise compartir, lo que a veces no se puede describir para entender lo que a tantos nos mueve, y nos hace sonreír cuando vemos una imagen como esta.

Gracias amigo por este trabajo tan sensible y emotivo.