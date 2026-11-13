Reculó, pero no perdió: Carpizo ante el CEU

Julián Andrade*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hasta ahora no sentía conflicto alguno por el CEU y luego por mi amistad y admiración por Jorge Carpizo. Por los temas en que colaboré con quien fue el rector de la UNAM, todos posteriores al movimiento estudiantil y la reforma fallida, nunca hablamos a profundidad sobre esos días; recuerdo, en cambio, que en reuniones de trabajo o sociales solía bromear: “Andrade estuvo en el CEU, pero lo suyo era de buena fe”.

Ahí quedaba, porque Carpizo se afanaba ya en otros asuntos: la fundación de la CNDH; la PGR, donde probó que se pueden dar resultados apegados a los estándares profesionales y policiales; la edificación de los cimientos de lo que sería el sistema electoral con el IFE, y la paz en Chiapas.

Y en lo que a mí respecta, el proyecto de investigación y escritura de Asesinato de un cardenal, ganancia de pescadores (Aguilar, 2002), en el que compartimos hipótesis, descubrimientos y desvelos. De esas jornadas aprendí —y padecí de alguna manera— su enorme rigor y capacidad de trabajo.

Cuatro décadas después me hago la siguiente pregunta: ¿qué habría hecho aquel joven del CCH Sur con lo que sabe ahora?

Es trampa, ya lo sé, porque conozco el pasado, pero quizá le insistiría al rector de la Universidad Nacional que hiciera énfasis en sus planes de becas y permanencia de los estudiantes de bajos recursos.

Como en un eco, imagino que lo escucho: “Sí, pero primero es el compromiso académico”, aunque sean caminos paralelos.

Pero volvamos al CEU y a la autocelebración, sin matiz de autocrítica, en la que ahora andan empeñados algunos de sus integrantes más célebres y otros que aprovechan el momento, porque ese pasado es medalla en la actualidad, si nos atenemos al contexto político.

Hay injurias, sobre todo en las piezas que se difunden en los sistemas de comunicación del propio Estado, que afirman, sin pudor alguno, que Carpizo “quiso privatizar la UNAM” y que estudiantes heroicos lo impidieron.

Semejante falacia tuvo eficacia hace 40 años, porque no entendíamos que no hay nada gratis y que los recursos provienen del pueblo, de los impuestos.

Lo que proponía el rector es que algunos pagos, como los de los exámenes extraordinarios, dejaran de ser simbólicos, sobre todo porque no había límite para presentarlos: la ley del mínimo esfuerzo.

También se propaga, antes y ahora, que los bachilleres universitarios perderían el derecho a acceder a las licenciaturas.

En concreto, lo que Carpizo propuso es que el Pase Reglamentado tuviera mayores requisitos: promedio de 8 y cumplir con los créditos académicos en tres años.

En realidad, le inquietaba que estudiantes de otros estados y escuelas no pudieran entrar a la educación superior porque los desplazaban otros con malos promedios.

Pero creo que el mejor reconocimiento que deberían hacerle a Carpizo es que optó por negociar. Reculó de sus reformas, pero no quedó derrotado. Quizá faltó, antes y ahora, que quienes coincidían con él alzaran también la voz.