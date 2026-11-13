Uno a uno, caen los del “Clan Taddei”

Como hasta ahora la campaña mediática para deslindar a Guadalupe Taddei de la escandalosa corrupción en el INE no ha tenido el impacto que se esperaban en altos y medios niveles de la 4T de insistir en que no es de Morena, el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional del guinda, Alfonso Durazo, no tuvo más que empezar a despedir a los taddeístas que ha tenido a su lado con la presentación de sus “renuncias”.

Comenzó con Luis Rogelio Piñeda Taddei, quien era su secretario particular, y su pareja, Delia Sugey Cruz Montaño, quien se desempeñaba, nada menos que como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y seguramente a los que se sumarán otros más, morenistas todos, que forman parte del “Clan Taddei”, del que el propio Durazo reconociera públicamente ser autor “involuntario”, a los que, “sudando agua bendita”, cobijara en su gobierno.

DE ESTO Y DE AQUELLO …

Tras la solicitud de la dirigente de Morena, Ariadna Montiel —presentada ayer en la Cámara de Diputados— para crear una comisión que investigue el “fraude electoral de 2006”, el exsecretario general del extinto PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, hoy presidente del nuevo partido Somos, pidió ser citado porque por haber sido dirigente del sol azteca que postulara a Andrés Manuel López Obrador, dijo contar con suficiente información para demostrar que no hubo tal.

Recordó que al estar al frente de aquel extinto partido, que con aliados como el PT, postularon al tabasqueño, asegura poseer la información suficiente para dejar claro que no hubo alteración de los paquetes electorales y que eso “es falso, es una mentira” y se abrieron los que ellos pidieron que se abrieran porque fueron los que estaban cuestionando la legalidad del aquel proceso.

“Ni modo que a mí no me mande llamar esa comisión”, dijo, ya que era el secretario general del partido y de la Comisión de Candidaturas y que sólo eran tres personas, “Andrés Manuel, Cota (Montaño) y yo, que era el secretario técnico, y estuve a cargo de las encuestas de salida”.

El embajador de Canadá, Cameron Mackay, sostuvo que el gobierno del primer ministro de su país, Mark Carney, busca preservar el carácter trilateral del T-MEC y que esa posición es clara, señaló durante la reunión que sostuvo con el presidente del Senado, Higinio Martínez; no obstante, no negociará aún con EU.

La senadora Lilly Téllez aseguró que el encargado de la Agencia Digital del Gobierno federal, José Merino, fue el autor de la “caída” de Guadalupe Taddei y solicitó su comparecencia para explicar lo de la firma de un contrato con la empresa china Huawei.