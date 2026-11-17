¿Por qué te pusieron ese nombre? Si eres mujer, quizá por tu madre o abuela. Es mi historia: en casa vivíamos Julia grande y Julia chica. Ninguna ciencia ahí. Con frecuencia, al decidir predomina el significado (Zoé=llena de vida) o la fama de un personaje ficticio, como Julieta, de Shakespeare, Bella, de Crepúsculo o Daenerys, de Juego de Tronos, basada en las novelas de George R. R. Martin. Hasta ahí, todo bien, pero que te pongan Dolores, Amargura o Soledad tiene lo suyito. ¿Cómo escapar a un signo tan hostil, que remite a vírgenes padecientes, deshilachándose en lágrimas?

Cuando el cristianismo estaba de moda, quienes decidían bautizar así a las recién nacidas querían cobijarlas bajo el amparo de la Madona (no de Madonna), de la más célibe y pesarosa, pues, de la mismísima madre de Cristo, cuya vida no fue precisamente divertida. Además, los padres futureaban que la niña elegiría el sufrimiento antes que el guateque o la autonomía. Preferible que se bañara en leche de aflicción a que fuera una zorra.

Ahí está la Virgen de las Angustias: es un hit en Granada, ciudad de la que es patrona. Previsiblemente sostiene en el regazo al hijo muerto y hace visajes de gran pena. La Virgen de los Dolores representa los siete suplicios de María. En la imagen que está en Salamanca, España, igual número de espadas atraviesan su cuerpo. La Virgen de la Soledad, patrona de Oaxaca, fue traída de España. Viste luto riguroso y sufre 24/7, mientras la Virgen del Martirio era una ídem del Rosario que ni fu ni fa, pero en el siglo XVI la quemaron y tiraron a un pozo en Ugíjar, Granada. Creyentes la rescataron del agua, mientras una voz cavernosa sentenciaba: “Martirio es mi nombre, Martirio me llamo”. Adoptaron el alias. Cómo no. A partir de entonces, millones de Martiritos replicaron su duelo permanente.

Por Fortuna, durante años hubo otras opciones populares para niñas bebés, entre ellas, María. Aunque de origen señalaba las virtudes de la Inmaculada, hace años ya no rifa la tradición de los apelativos sacros, de modo que hoy suena mucho por su fuerza, musicalidad o en honor a una familiara. Por seguir las expectativas de la Buena Reputación Femenina, en los tiempos que corren sería indicado que las niñas respondieran a Casta o Madresposa, aunque si la elección no apuntara a deseos sino a realidades, nos tocaría elegir Estrés, Sexosa, Insomnio, Mamáluchona o Multitask.

“[…] Voy por las calles tan contenta / y no llevo encima nada más que tu nombre”, escribió la poeta Gloria Fuertes. Es que las letras de una persona amada se acarician, porque aglutinan su esencia, siempre y cuando (supongo) no impliquen tragedia.

En México poca gente firma ya como personaja de La casa de Bernarda Alba. Benditodios, no conozco a ninguna Angustias.