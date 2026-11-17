La cumbre del clima COP31 se celebra en Turquía sin reflectores y con un paupérrimo respaldo de los mandatarios de las grandes potencias globales. El primer ministro británico, Andy Burnham, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, son las únicas personalidades de peso que se presentaron en esta cita internacional mostrando el viraje que los cambios políticos de los últimos años han provocado en la agenda climática.

La ya esperada ausencia de China y Estados Unidos, los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero, sólo confirmó la falta de compromiso con los acuerdos internacionales que buscan frenar el calentamiento global. Aunque hoy se cuenta ya con pruebas científicas suficientes para confirmar los efectos del alza de la temperatura en el planeta, el negacionismo persiste y es impulsado desde los gobiernos que están más preocupados por exprimir el negocio petrolero que por pensar en los millones de personas que son afectadas por desastres naturales cada vez más violentos.

Estados Unidos, bajo mandato de Donald Trump, se retiró del Acuerdo de París y ya no participa como miembro en esas cumbres. China sigue dentro y ha avanzado en algunos indicadores verdes; sin embargo, ante la retirada de EU frenó el impulso y no ha adoptado un liderazgo real. Así, el entusiasmo ha venido abajo y la agenda verde se ha estancado.

A la cumbre asistió un pequeño contingente de congresistas demócratas estadounidenses como observadores. Ellos han prometido que, tras recuperar las cámaras legislativas en las pasadas elecciones, regresarán a su país a los acuerdos y que investigarán los sospechosos vínculos del actual gobierno con las petroleras. La sospecha de corrupción explica por qué el gobierno no sólo no impulsó los compromisos verdes adquiridos, sino que le dio nueva vida a la industria de los combustibles fósiles y hasta terminó en una inexplicable guerra contra Irán que ha puesto en jaque a la economía mundial.

De comprobarse que el gobierno norteamericano le dio la espalda al planeta por intereses económicos particulares, el escándalo romperá las fronteras propias de aquella nación y se constituirá una ofensa a la humanidad en su conjunto. Es un cálculo perverso e inquietante el que pone en duda las evidencias del calentamiento global pensando que los desastres climáticos afectarán a todos menos a los que cuenten con los millones necesarios para aislarse y seguir adelante. Es Nerón, enloquecido, tocando la lira mientras ve arder a Roma.

El talante moral de los gobernantes será puesto a prueba en los próximos años para comprobar si trabajarán por el bien común o si prefieren enriquecer a los suyos a costa de la vida de millones de personas.