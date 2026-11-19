Como era de esperarse después de una victoria sufrida en el marcador, más no en la cancha, no hay tema más ampuloso en nuestro futbol que la Selección Mexicana. Es cierto que México no aplastó al rival, pero, con excepción a la jugada de auténtico atletismo de 100 metros planos que salvó Erick Lira, con ese colmillo de jugador de barrio, el equipo dirigido por Márquez pudo golear tranquilamente a Jamaica con mejor puntería. La tregua postmundialista de la prensa deportiva parece agotarse y los cuestionamientos sobre el nuevo proceso tricolor ya toman los tintes de antes, como cuando estaban el Vasco, Cocca, el Jimmy Lozano, Martino o el que usted mande.

Lo mejor que pudo pasarle al proceso de Rafa Márquez es llegar a esta pausa en la que la Selección Mexicana no verá acción hasta marzo del 2027, esa es la buena noticia para Rafa y su cuerpo técnico. Habrá tiempo para sacudirse las malas vibras, analizar los errores adjudicables a la dirección técnica, definir realmente el grupo de jugadores que da la talla para selección y trabajar con ellos lo deportivo.

La mala noticia es que el rival será Estados Unidos a partido único en las semifinales de esta Nations League, lo que generará muchísima presión.

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Ahora sí comienza el verdadero viacrucis para Rafael Márquez. De poco o nada servirá el recuerdo del capitán que defendió en cinco Mundiales la camiseta de México; nadie pensará en que tuvo a Frank Rijard o Pep Guardiola como maestros y que formó parte de una de las mejores plantillas que mejor jugó al futbol en la historia de este deporte. Nada vale, nada cuenta cuando fracasas como entrenador del Tricolor y mucho menos si el rival es Estados Unidos. Quiero pensar que, si existió la paciencia para proyectos como el de Juan Carlos Osorio o el de Martino, seremos más considerados esta vez. Eso me encantaría pensar.

Nuevamente empezamos a ahogarnos en este frasco de agua, en donde depositamos toda la fe en los resultados que pueda tener la Selección Mexicana, cuando sabemos perfectamente que las carencias que siempre muestra el combinado azteca, por ejemplo, la falta de gol, vienen de los vicios de la liga profesional que debería nutrir a la selección. Una liga que lleva años estancada y en claro retroceso comparada con las grandes potencias de este deporte: no somos Argentina, ni Brasil, ni España, Inglaterra o Francia.

Por eso creo vale la pena resaltar las palabras que Matias Almeyda, técnico del Monterrey, quien respaldó al proceso de Márquez, pues resaltó la importancia de no volver a cometer los errores del pasado; “¿Cuántos partidos lleva Rafa? ¿Seis partidos? Y ya estaba en discusión. El problema no es de Rafa. Fue uno de los jugadores más exitosos de la historia de México. Un poco más de respeto. Respétenlo un poco más”. Nuevamente el extécnico de Chivas, quién parece comprendió la mentalidad del mexicano, ha sido muy puntual con sus palabras.

“Está en un lugar que ocasiona mucha envidia, porque hay muchos que vienen trabajando por atrás para llegar. Viene el puñal y Rafa tiene que estar fuerte, muy fuerte. Elíjanlo hasta 2030. Bánquenlo. Lo han hecho con otros. Entonces, este es mexicano, porque después dicen que no hay mexicanos y ahora tienen uno. Es el momento de bancarlo. Es el mejor mexicano. Por eso está ahí, por eso lo eligieron. Ahora hay que bancarlo”. Tal vez para muchos cueste aceptar que un argentino tenga absoluta razón opinando sobre la ropa sucia de la Selección Mexicana.