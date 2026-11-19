Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de la reunión privada que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo con su homólogo Donald Trump y colaboradores de ambos en un hotel en Shenzhen, sede de Cumbre de la APEC, y la expectación que motivara por ser la primera reunión bilateral, la que definió como “muy buena reunión y seguimos avanzando” en las negociaciones sobre el Tratado Comercial de ambos países y Canadá, y que abordaron sólo temas comerciales, precisó.

Fue un encuentro de 20 minutos, en la que la mandataria estuvo acompañada sólo de los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y de Economía, Marcelo Ebrard; y Trump, por el Secretario de Estado, Marco Rubio, el nuevo Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller y de James Greer, Representante Comercial de Estados Unidos y principal negociador estadounidense del T-MEC.

DE ESTO Y DE AQUELLO …

Más tardaron los expresidentes del IFE e INE en exigir a la Cámara de Diputados designar a una nueva presidenta de ese organismo y alcanzar acuerdos para una nueva integración del Consejo General, que el titular de la mesa directiva en San Lázaro, Raúl Bolaños, en responder que los coordinadores y diputados de la mayoría de Morena consideran que “sería innecesario”, al cuestionar la calidad moral de aquéllos.

José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, que hicieron el planteamiento conjunto en una conferencia de prensa, coincidieron en proponer un acuerdo entre las fuerzas políticas del país y la renovación del actual Consejo General del INE, a lo que el presidente de la Cámara les respondió “llamándolos a la prudencia”.

Arguyó que, si ha sido difícil lograr un acuerdo para designar a quien suceda a la expresidenta Guadalupe Taddei, designar a nuevos consejeros electorales, resultaría más complicado porque el proceso electoral está en marcha y hay 10 en funciones y el organismo “funciona”.

Tras más de seis horas de plantón frente a la Torre de Pemex, trabajadores jubilados y de confianza y sus dirigentes, sostuvieron una reunión con funcionarios de esa empresa y de las secretarías de Energía y Gobernación, en las que éstas se comprometieron a revisar sus demandas para incrementar el salario y modificar el cálculo de pensiones.

Ante las reacciones del personal jubilado y actual del Seguro Social por la modificación de la Modalidad 40 aprobada por el Consejo Técnico, el director general, Zoé Robledo, se reunió ayer con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier.

Viridiana Gabriela Yáñez Rivas fue designada Directora General de Talleres Gráficos de México, que imprimirá todo el material para las elecciones de 2027. Además, habrá tres consejeros independientes en la Junta de Gobierno.