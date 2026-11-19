Pedro Sánchez Rodríguez. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Desde que México dejó de tener un Congreso dividido, el Ejecutivo es quien legisla. Entre enero y el 17 de noviembre se presentaron 5,899 iniciativas, según el Sistema de Información Legislativa. De ellas, 43 han sido aprobadas, menos del 1%. Al sumar 25 iniciativas presentadas en años anteriores, las aprobaciones del periodo llegan a 68.

La Presidenta presentó 28 iniciativas durante el año y consiguió la aprobación de 24. Una tasa de aprobación del 85.7%. Entre ellas, las reformas de inversión extranjera y vivienda, la ley de inversión en infraestructura y el paquete fiscal de 2027. A esas 24 se agregan cuatro iniciativas presidenciales de años anteriores, que también fueron aprobadas durante este año.

El Ejecutivo aportó menos del 0.5% de las iniciativas presentadas y concentró el 41.2% de las aprobaciones. Una situación muy distinta de la que enfrentan los legisladores de Morena, ya no digamos los de oposición.

Los diputados presentaron 4,185 iniciativas; los senadores, 1,485. Morena encabezó la actividad con 1,974 propuestas, seguido del PAN, con 1,090; el PRI, con 850; el Verde, con 814; Movimiento Ciudadano, 664 y el PT, con 271. Al dividir las iniciativas de cada bancada en San Lázaro entre sus integrantes, MC encabeza con 20.1 por diputado; le sigue el PRI, con 16.3, y el PT queda al final, con 4.1.

De las iniciativas presentadas este año, el PT consiguió aprobar el 1.11%, el PRI 0.5%, Morena 0.4%, MC 0.15% y el Verde 0.12% y el PAN 0.09%. El corte deja fuera lo que todavía puede aprobarse, pero no parece que la aprobación se dé sin el visto bueno del Ejecutivo.

Los temas también cuentan una historia. De las iniciativas presentadas, educación y cultura concentró 9.4%; derechos humanos, 7.9%; justicia, 7.7%; trabajo, 7.1%; y salud, 6.8%. Entre las 68 aprobadas, las prioridades fueron otras: asuntos hacendarios, 20.6%; educación y cultura, 13.2%; asuntos del Poder Legislativo, 11.8%; economía y vivienda, 10.3% cada uno.

Una iniciativa puede abarcar varios temas; para evitar duplicidades, cada una se contó según su tema principal. La comparación permite distinguir entre las preocupaciones que los legisladores llevan a tribuna y las prioridades que terminan avanzando. La agenda presupuestaria, fiscal y económica del Gobierno encuentra un camino que otras materias difícilmente recorren.

La oposición ha conseguido quince aprobaciones, pero son un espejismo. Cuatro corresponden a conmemoraciones o asuntos internos. En nueve está documentada su incorporación a reformas compartidas con el Ejecutivo o Morena, sobre vivienda, jornada laboral, artistas, servicios financieros y protección de menores. Es ahí donde encuentra espacio: cuando sus propuestas coinciden con la agenda de la mayoría.

El balance alcanza también a Morena. Tener mayoría permite aprobar las decisiones presidenciales; no necesariamente da autonomía a sus diputados y senadores. La pregunta es cuánto representa un Congreso donde se presentan miles de iniciativas, pero las decisiones presidenciales marcan el rumbo de la mayoría.