La crisis del INE va más allá de los señalamientos de corrupción contra Guadalupe Taddei y otros altos funcionarios. Con el proceso electoral de 2027 en marcha, el instituto enfrenta un doble desafío. Debe organizar la elección y recuperar la confianza de quienes acudirán a las urnas.

El 18 de noviembre, cuatro expresidentes del IFE y del INE hicieron pública su preocupación por el daño a la credibilidad del árbitro electoral. Señalan que recuperarla es la tarea más urgente de cara a los comicios que se avecinan. Por ello, piden al Legislativo que inicie cuanto antes el proceso para designar por consenso a la nueva presidencia de la institución. Dejan abierta incluso la posibilidad de revisar el resto de la integración del Consejo General para que todas las fuerzas políticas puedan confiar en el árbitro.

El daño que dejó la gestión de Taddei también se advierte en la pérdida de experiencia dentro del instituto. Durante su presidencia fueron separadas centenas de personas que habían demostrado su capacidad, compromiso y probidad a lo largo de varios procesos electorales. A esas salidas se suman ahora las vacantes en la alta dirección. Parece indispensable sanear al INE de los allegados de la expresidenta, pero ello supone un reto complejo para generar consensos en torno a personas con experiencia y honestidad que puedan tomar las riendas de inmediato.

Otro asunto delicado son las adquisiciones que, durante un proceso electoral, suman miles de millones de pesos. La organización de los comicios requiere que todos los insumos estén a tiempo, pues la fecha de la jornada electoral es inaplazable. El reto para el INE será cumplir esos plazos y explicar, contrato por contrato, a quién compra, a qué precio y con qué criterios.

El éxito de la elección depende de que los ciudadanos acepten capacitarse, instalar las casillas y contar los votos de sus vecinos. Depende también de que quien acuda a votar tenga razones para creer que su voto contará y se contará bien. Las últimas encuestas publicadas ya dan fe del tamaño del golpe a la institución. La confianza en la autoridad electoral se encuentra en picada.

La designación de la nueva presidenta es la primera oportunidad para empezar a recuperar esa confianza. Revertir el daño exigirá, además, una actuación intachable de cada consejera y consejero electoral.

Vale la pena recordar un precedente. En el aciago año de 1994, las fuerzas políticas acordaron una reforma que transformó la toma de decisiones en la máxima instancia del instituto. Las fuerzas políticas entendieron que, en medio de una crisis, importaba tanto quién organizaba la elección como el acuerdo que hacía posible su nombramiento. Hoy, la mayoría tiene los votos para decidir por sí sola. Su altura de miras se verá en su disposición a construir acuerdos que generen el consenso de las fuerzas políticas y el apoyo de la ciudadanía.