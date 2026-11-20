El día de las elecciones en Israel, hace un par de semanas, comenzó bien para los partidos de oposición, tanto judíos como árabes. Después de cuatro años del peor gobierno en la historia del país y de la peor masacre del pueblo judío desde el Holocausto, el 7 de octubre, parecía que, por fin, los opositores a Netanyahu habían despertado. Hora tras hora se registraron cifras récord de participación en ciudades liberales y árabes, augurando la derrota de la coalición de ultraderecha.

Sin embargo, por ahí de las 4:00 de la tarde, todos los medios asociados con Benjamin Netanyahu, canales de televisión, cuentas en redes sociales y canales de Telegram, comenzaron a propagar noticias alarmistas: la policía había detenido a activistas del partido islamista Raam, acusándolos de haber recibido dinero de agentes extranjeros para pagarles a ciudadanos por ir a votar. El primer ministro no escatimó en palabras: “Nos están robando la elección. Salgan a votar”, les dijo a sus seguidores.

Fue así, con una campaña interminable que anunciaba la “amenaza” del voto árabe, como Netanyahu logró su cometido: sacar a las calles a votantes descontentos de derecha que, de otra manera, aunque no hubieran votado por la oposición, habrían permanecido en sus casas. En las últimas horas, el Likud de Netanyahu cerró las brechas, convirtiéndose en el partido más votado. Y aunque su coalición perdió la mayoría, de esta manera Netanyahu se aseguró de que la oposición judía no pudiera, por sí sola, formar una coalición sin los partidos árabes, una alianza que, después del 7 de octubre, muchos políticos judíos habían declarado durante su campaña que estaba fuera de las posibilidades.

Ahora sabemos que no se trató de un accidente, sino de una campaña orquestada y bien planeada para afectar los resultados, que contó con el apoyo de la policía y de las fuerzas de seguridad internas. Dos semanas antes de la elección, Netanyahu, según varios reportes, se reunió con un allegado y con su jefe de gabinete y planearon lo siguiente: este individuo haría una acusación infundada contra activistas árabes, plantando información de inteligencia falsa en las bases de datos de la policía.

El día de la elección, el mismísimo jefe de gabinete llamó a la policía con una acusación similar, y esta no tardó en responder. Sin ninguna orden de aprehensión ni de allanamiento, apresaron a un joven médico acusándolo de fraude electoral. Al día siguiente de la elección siguieron las detenciones de policías y activistas árabes acusados del mismo delito. Ninguna de estas acusaciones tenía sustento. Los tribunales los liberaron sin cargos. Todo fue un invento y una violación flagrante del Estado de derecho. Pero esto poco importa: el objetivo se cumplió, aterrorizar a la población.

Se sabe también que, días antes de la elección, el jefe de las fuerzas de seguridad internas, aliado personal de Netanyahu, trató de conseguir una autorización para espiar y hackear los teléfonos de líderes partidistas árabes. La fiscal general lo detuvo. Se sabe también que Netanyahu estuvo, un par de días antes de la elección, a punto de lanzar un ataque contra Irán. El jefe de las Fuerzas Armadas lo detuvo.

Se cruzaron todas las líneas. Y, aun así, Netanyahu perdió la elección. Sin embargo, las semillas que plantó le sirven en estos días para deslegitimar una de las pocas opciones que tiene la oposición para derrocarlo: la alianza con los partidos árabes, necesaria para tener una mayoría. Después de estas revelaciones, Eisenkot, el rival de Netanyahu, y sus aliados saben que estas fueron probablemente las últimas elecciones libres si Netanyahu permanece en el poder. Sin embargo, el camino para sacarlo del mando implica una de las decisiones políticas más complejas en la historia del país.