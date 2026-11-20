Al medir cómo están los países en materia del respeto a los derechos fundamentales (vida, libertad y propiedad), el World Justice Project no considera el tema de los impuestos y de la discrecionalidad con la que los gobiernos deciden qué impuestos cobrar, a qué tasas y a quiénes, cobro de impuestos que debería estar reglado, sin ningún margen de discrecionalidad (queda pendiente el análisis de lo que, en materia de impuestos, se dice en los artículos 31, fracción IV, y 73, fracción VII, de la CPEUM).

Al medir cómo están los países en materia del respeto a los derechos fundamentales (vida, libertad y propiedad), el World Justice Project considera únicamente el derecho a la libertad individual y omite cualquier consideración al derecho de propiedad privada, como si no tuviera importancia. La propiedad, y el derecho de propiedad, han perdido importancia. ¿Por qué?

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, a la propiedad se la menciona, ya en el artículo II, como un derecho natural, inmediatamente después de la libertad. Cito: “La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión”.

Un derecho natural es universal, de todos los seres humanos. Es inalienable, no se puede ceder; es anterior y superior a los gobiernos y sus leyes, que deben reconocerlos plenamente, definirlos puntualmente y garantizarlos jurídicamente. Está fundado en la naturaleza humana, en lo que significa ser persona, y en lo que exige el respeto a la dignidad de todo ser humano.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, a la propiedad se la menciona hasta el artículo XVII y no se la reconoce como un derecho natural. Cito: “1.- Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2.- Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.

¿Qué pasó, con la propiedad y el derecho de propiedad, en los 159 años y 4 meses trascurridos entre la publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y, sobre todo, ¿por qué pasó? Por qué tan poca consideración a la propiedad, sobre todo comparada con la libertad, poca consideración que se ve en la manera en la que el World Justice Project considera el tema de los derechos fundamentales y la forma en la que calcula el Rule of Law Index, sin referencia alguna a la propiedad y al derecho de propiedad, en general, y al cobro de impuestos, en particular.

No hay que olvidar que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, porque la libertad siempre se ejerce sobre alguna propiedad. El liberalismo (defensa de la libertad individual), debe ser, antes que otra cosa, propietarismo (defensa de la propiedad privada).

Si a la hora de calificar el Estado de Derecho, el World Justice Project tomara en cuenta, en el apartado de los derechos fundamentales, no sólo la libertad, sino también la propiedad, en general, y en concreto los impuestos, las calificaciones, comenzando por las de México, serían peores de las que son.

El Estado de chueco, en México, está mucho más chueco de lo que indica el Rule of Law Index.