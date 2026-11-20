Local Adventures decidió llevar su operación turística directamente a Japón, uno de los mercados de mayor crecimiento para el turismo internacional y un destino donde la presencia de capital mexicano todavía es limitada frente a las inversiones japonesas en México. La agencia, fundada en 2016 en Guadalajara, Jalisco, estableció una estructura con sede en territorio japonés que le permitirá operar sin depender de terceros, negociar directamente con hoteles y proveedores y tener mayor control sobre los servicios que ofrece a sus viajeros.

El movimiento forma parte de su estrategia de expansión internacional y marca un cambio en su modelo de operación, al pasar de coordinar servicios mediante operadores externos a contar con infraestructura y personal propio en destino.

La diferencia entre los flujos de inversión de ambos países es significativa. Entre 1999 y 2024, Japón acumuló 38 mil 900 millones de dólares de inversión extranjera directa en México, principalmente en Aguascalientes, Guanajuato y Ciudad de México. Al tercer trimestre de 2025, había sumado otros 2 mil 900 millones de dólares, con lo que se mantuvo como el tercer inversionista del país. En materia comercial, Japón fue el sexto socio de México en 2024, con un intercambio de 23 mil 648 millones de dólares. Además, en 2025 se cumplieron veinte años del Acuerdo de Asociación Económica entre ambas naciones, el único tratado de libre comercio bilateral de México en Asia-Pacífico. Frente a esta relación comercial y de inversión, la presencia de empresas mexicanas con capital directo en Japón sigue siendo reducida.

La nueva estructura contempla itinerarios diseñados por Local Adventures, contratación directa de líderes turísticos, negociación con hoteles y proveedores japoneses y un equipo dedicado de cinco personas, integrado por responsables de dirección de operaciones, coordinación operativa y líderes turísticos que viven en Japón y hablan español. También cuenta con una Head of Operations para Asia Pacífico y Expansión Global, con más de veinte años de experiencia en operación turística internacional. A este equipo se incorporan los proveedores locales que participan en cada salida, bajo un esquema que busca centralizar la coordinación y supervisión de los servicios.

Japón ya representa el destino de mayor volumen para la compañía, con más de 500 viajeros entre enero y mayo de 2026. La demanda explica parte de la decisión de establecer una presencia permanente en ese mercado. Durante 2025, el país nipón recibió 42.7 millones de visitantes extranjeros, un crecimiento de 15.8 por ciento respecto al año anterior, mientras que el gasto turístico alcanzó 9.5 billones de yenes. Ambos indicadores marcaron récords. El gobierno japonés tiene como objetivo llegar a 60 millones de visitantes y 15 billones de yenes de gasto turístico para 2030.

El mercado mexicano también registra un avance importante. De acuerdo con la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), 200 mil 400 mexicanos viajaron a ese país durante 2025, 32 por ciento más que en 2024. Entre los factores relacionados con este crecimiento se encuentran la conectividad aérea directa, el tipo de cambio y el interés por experiencias culturales más profundas. En paralelo, el gasto de los residentes en México en viajes internacionales alcanzó 13 mil 654 millones de dólares durante 2025, un incremento de 20.6 por ciento anual, según cifras del Inegi.

La expansión se apoya en una trayectoria de diez años durante los cuales Local Adventures ha llevado a más de 70 mil viajeros a destinos internacionales. En 2026 obtuvo la acreditación de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), un elemento relevante dentro de su desarrollo como empresa especializada en circuitos internacionales complejos. La compañía también reporta que al menos 30 por ciento de sus clientes ha adquirido un segundo viaje, indicador de recurrencia dentro de su base de consumidores.

Gana Mota-Engil Querétaro.Mota-Engil, anda presumiendo una nueva adjudicación ferroviaria en México por mil 210 millones de dólares, correspondiente a la construcción de un tramo de 68 kilómetros entre Querétaro y San Miguel de Allende, Guanajuato, como parte del proyecto ferroviario que llegará hasta Saltillo, Coahuila. El contrato de la empresa de origen portugués especializada en infraestructura y construcción, comprende trabajos de ingeniería y construcción que incluyen un túnel, 20 viaductos, cuatro puentes y una estación de pasajeros, infraestructura que dará forma a uno de los segmentos del futuro corredor ferroviario. La compañía detalló que el proyecto contempla estructuras de ingeniería especial, obras subterráneas, infraestructura de hormigón y las instalaciones necesarias para el transporte de pasajeros. Esta nueva adjudicación amplía la participación de Mota-Engil en los proyectos ferroviarios mexicanos, pues previamente también obtuvo contratos para construir algunos de los tramos del tren Querétaro-Irapuato. Para la empresa portuguesa, México se ha convertido en un mercado donde acumula contratos de infraestructura ferroviaria vinculados con los planes de expansión de la conectividad regional, particularmente en el desarrollo de nuevas rutas para el transporte de pasajeros. La dimensión económica del contrato, la extensión del tramo y la cantidad de estructuras contempladas colocan esta obra entre los proyectos de construcción ferroviaria de mayor escala y más ambiciosos de la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se apuesta a su confianza para hacer de esto una obra emblemática, funcional y ampliamente rentable como la que se desea también para el estado de Hidalgo de la que próximamente le hablaremos.