Valeria Villa*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El trabajo de la psicoanalista mexicana Elena Bravo Ceniceros sobre las mujeres pioneras del psicoanálisis es deslumbrante y ha dado lugar a dos libros publicados que se pueden conseguir en librerías (Las primeras psicoanalistas, una genealogía del psicoanálisis -Volumen I: A-F y Volumen II: G-J-, Ed. Navarra, 2026)

Una de las ideas más interesantes de Elena es cuando se pregunta si el masoquismo femenino, así definido por Freud en 1924, no es en realidad melancolía. Se lo plantea así, a partir de un fenómeno clínico frecuente entre los cuerpos feminizados, que se manifiesta como malestar, cansancio, agotamiento, sufrimiento por ceder demasiado, complacer, quedar bien y no tener espacios ni tiempo para sí misma y para los propios intereses. Esta posición se repite con hijos, parejas, padres, trabajo y amigos. En todas las esferas, esta mujer da en exceso.

Bravo utiliza con precisión y cuidado cuerpos feminizados, porque no es la biología la que da este lugar sino una posición asignada en una familia y en los demás grupos sociales. No es la anatomía la que produce esta manifestación clínica.

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Abandonar esta posición de sacrificio y sometimiento se presenta como casi imposible, aunque genere dolor. Se observa también una inhibición de la agresividad: no puede decir que no ni poner límites. La única forma en la que manifiesta sus sentimientos de frustración e injusticia es haciendo sentir en deuda a los demás, porque ha hecho demasiado y todo lo que hagan los otros será siempre insuficiente. El malestar se manifiesta muchas veces en enfermedades psicosomáticas, porque a pesar de estar agotada, no puede parar, ni descansar ni dejarse ayudar. Sólo se detiene al enfermar.

Responder que es el masoquismo femenino la causa detrás de este cuadro es cerrar la posibilidad de hacer más preguntas o proponer que podría ser la melancolía, duelos no resueltos, lo que produce este tipo de sufrimiento.

Es en la intersección entre lo pulsional y lo histórico donde se configuran estas subjetividades. Es la suma de los vínculos tempranos, lo singular del sujeto, las condiciones sociales y políticas, las relaciones de poder, los mandatos de género y sociales. La cultura enferma pero también se pone en juego lo inconsciente, tan opaco. Toda psicología individual es social.

Las relaciones de poder en los vínculos cotidianos definen quién cuida, quién manda, quién obedece, quién puede ser agresivo, quién se calla. Karen Horney afirma, con razón, que son los fantasmas masculinos sobre la feminidad los que se volvieron prescriptivos para las mujeres, descritas por ellos como sumisas, abnegadas, amorosas, complacientes, no agresivas.

Habría que preguntarse, según la hipótesis de Bravo Ceniceros, qué deseos de estos cuerpos feminizados, nunca tuvieron legitimidad; qué agresividad no encontró destino, vías de expresión; qué perdida permanece innombrable; qué lugar teme perder.

Helen Deutsch afirma que la niña aprende muy temprano que conserva el amor cuando se muestra dócil, complaciente, poco demandante.

El tratamiento consistiría en hablar de esas posibilidades que se perdieron antes incluso de poderlas nombrar: poder ser amada sin someterse, afirmar su derecho a la agresividad, disponer de su tiempo, existir sin tener que justificar su existencia.

La agresión que no se expresa regresa al yo y se convierte en exigencia, culpa, deuda, soportar sin quejarse, cuidar más, amar mejor, cuidar el bienestar de los otros. Sumemos a este cuadro, los fenómenos actuales que agregan exigencias como producir, ganar dinero, tener un cuerpo perfecto y delgado.

Bravo le llama a su propuesta la clínica de la pérdida no llorada: nombrar estas pérdidas, trabajar estos duelos, concebir nuevas formas de valor, amor, existencia, con el objetivo de que esta posición frente a los otros deje de ser destino y sean posibles otras historias.