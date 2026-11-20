La Presidenta Claudia Sheinbaum se fue a China y dejó a varios de sus opositores con un problema bastante serio.

Encontrar algo malo que decir de una Presidenta sentada frente a Xi Jinping, hablando de tecnología, inversiones, salud, agricultura y cooperación, mientras México recibía además la estafeta para organizar la APEC en 2028. La gira tampoco fue turística; hubo reunión con Xi, encuentro con empresarios, presentación del Plan México y hasta un saludo con Donald Trump que después derivó en una nueva cita para diciembre. O sea, mientras unos todavía discutían si era conveniente voltear hacia China, la Presidenta ya estaba allá sentada hablando con chinos, estadounidenses, canadienses y empresarios del Pacífico.

Me cuentan que Alito Moreno siguió la gira desde un conocido sushi de Polanco, que porque quería sentirse un poco más cerca de Asia y, de paso, de su compadre Trump. El detalle es que a la mitad de la comida alguien tuvo que explicarle que esa comida era japonesa y no china. Tampoco pasa nada, entre reconstruir al PRI, pelearse con medio mundo y defender lo indefendible, bastante tiene como para ponerse a ver ubicaciones en el mapa.

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De Lilly Téllez comentan que prácticamente estuvo haciendo guardia en la aplicación X, con el teléfono cargado al 100 y el dedo listo, esperando que la Presidenta pronunciara mal Shenzhen, se equivocara de bandera o saludara tres segundos más de lo debido. No importa que estuviera reunida con el presidente de China, siempre habrá manera de encontrar una tragedia nacional en la posición de una silla, el color de una carpeta o la forma en que alguien dio la mano. Si regresaba con acuerdos, seguramente eran malos; si regresaba sin ellos, habría viajado de gratis. Total, la cosa es hacerla quedar mal.

También me cuentan que a varios panistas enamorados de Donald Trump les cayó pesada la gira. Durante meses, algunos lo presentaban casi como el personaje que vendría a poner orden en México y resulta que Trump se encontró con Sheinbaum en China, hablaron y acordaron volver a reunirse en diciembre para seguir negociando comercio y aranceles, y todo en muy buen ánimo y convivencia. Seguramente más de uno apagó la televisión en ese momento para que no les cayera mal la cheese burger que se estaban disfrutando.

Y todavía faltaba Xi Jinping. Sheinbaum habló con él de cooperación tecnológica, agricultura, agua, salud y turismo, mientras el gobierno chino planteó ampliar la relación hacia infraestructura, energía limpia, tecnología y otros sectores. A México le fue bien y quien apostaba que le iría mal se quedó con las ganas; simplemente demostró que se puede hablar con Washington y Beijing al mismo tiempo. Parece elemental, aunque para algunos opositores la política exterior funciona como pleito de secundaria: si te juntas con uno, entonces ya no puedes hablarle al otro.

Lo que dejó la gira fue que mientras Claudia estaba en China hablando con dos de los hombres más poderosos del planeta y con empresarios de algunas de las economías más importantes del mundo, aquí varios de sus críticos estaban haciendo lo de siempre, buscando desde el teléfono alguna forma de explicar por qué todo estaba mal.

La última… La gira puso a México frente a una región que concentra alrededor de 60% del PIB mundial y la mitad del comercio global, además de países de los que ya proviene 52% de la inversión extranjera directa que recibe México. Si de ahí salen nuevos proyectos, tecnología o inversión, la visita habrá valido bastante más que cualquier foto.

…y nos vamos.