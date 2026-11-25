Belerofonte fue uno de los grandes héroes de la mitología griega. Montado en Pegaso mató a la Quimera, derrotó a los Solimos, venció a las Amazonas y sobrevivió a una emboscada preparada para acabar con él. Ya tenía prácticamente todo: prestigio, poder, reconocimiento, un reino y hasta un caballo alado, pero quiso más.

Convencido de que tantas victorias lo colocaban por encima de los demás, montó nuevamente a Pegaso e intentó llegar al Olimpo, un lugar reservado para los dioses. Zeus no tuvo que lanzar un rayo para detenerlo, bastó con provocar que Pegaso lo derribara. El hombre que había derrotado monstruos y ejércitos perdió todo por no entender hasta dónde llegaba su poder. Lo que destruyó a Belerofonte fue creer que el poder que tenía le alcanzaba también para aquello que ya no le correspondía.

Algo parecido ocurre con quienes todavía no entienden que en México ahora gobierna la Presidenta y, con ella, también cambió el centro del poder. Hay personajes que tuvieron cargos, cercanía, interlocución, acceso, influencia y hasta capacidad para decidir durante el sexenio anterior, pero parecen convencidos de que todo aquello sigue vigente. Siguen hablando, presionando, acomodando piezas y midiendo fuerzas como si el poder fuera una propiedad que se hereda automáticamente de una administración a otra. La cuestión es bastante sencilla: Claudia Sheinbaum no llegó a administrar el gobierno de alguien más, llegó a encabezar el suyo. Incluso cuando se trata de movimientos internos, nombramientos o decisiones dentro de su gobierno, ella misma lo ha dicho de manera bastante directa: “Es mi decisión”. Y aunque Morena conserva sus propios mecanismos y las decisiones partidistas no corresponden formalmente a la Presidencia, en el Gobierno de México no hay demasiada duda sobre quién ocupa la silla principal.

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Precisamente ahí algunos están cometiendo el error de Belerofonte: creer que haber tenido poder significa conservarlo completo y para siempre. Una cosa es tener historia dentro del movimiento, relaciones construidas durante años o cercanía con personajes que todavía pesan políticamente, y otra muy distinta pretender que eso alcanza para imponerse sobre la Presidenta. Sheinbaum ha dejado bastante claro que su gobierno toma sus propias decisiones, que los funcionarios que quieran competir en 2027 tendrán que dejar el cargo y que los asuntos que corresponden a otros poderes o al partido deberán resolverse en sus propios espacios. Eso no significa que gobierne sola ni que todos le obedezcan automáticamente, significa algo mucho más básico: el sexenio anterior terminó y quienes no hayan entendido esa parte están jugando con reglas que ya cambiaron.

El problema para quienes siguen comportándose como dueños de parcelas de poder es que tampoco están peleando contra una Presidenta débil o provisional. Claudia Sheinbaum gobierna con una mayoría política amplia, encabeza directamente la administración federal y tiene capacidad para decidir quién entra y quién sale de su equipo. Habrá grupos, gobernadores, legisladores, dirigentes y personajes con poder propio, por supuesto, pero ninguno de ellos ocupa la Presidencia de la República. Hay quienes todavía parecen pensar que pueden empujar decisiones desde fuera, utilizar viejas relaciones o recordar favores del pasado para conseguir espacios en el presente. Belerofonte también tenía razones para sentirse invencible: había ganado casi todas sus batallas. El problema fue creer que esas victorias también le daban derecho a entrar al Olimpo. Y esa quizá sea la parte que muchos todavía no pueden aceptar. En política, haber mandado no significa seguir mandando; haber sido cercano al poder no significa convertirse en propietario de él, y haber ayudado a construir un movimiento tampoco entrega escritura sobre el gobierno siguiente. Cada sexenio modifica alianzas, prioridades y centros de decisión, y quienes no sepan leer ese cambio pueden pasar rápidamente de influyentes a incómodos. Claudia Sheinbaum no necesita romper públicamente con el pasado para dejar claro quién gobierna el presente; basta con tomar decisiones propias, colocar su equipo y ejercer una autoridad que constitucionalmente le corresponde.

Reenviado

Belerofonte tenía a Pegaso, había matado a la Quimera y hasta heredaría un reino. Perdió cuando confundió sus victorias con el derecho a subir al Olimpo.

Hoy más de uno debería voltear hacia abajo antes de seguir jalando las riendas.