Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Luis Donaldo Colosio Riojas ya decidió. La noche del lunes 23 de noviembre, en un video grabado en Magdalena de Kino, ante el mausoleo donde descansan sus padres, anunció que aceptó la invitación de Movimiento Ciudadano para buscar la gubernatura de Sonora en 2027.

No será Nuevo León, el estado donde creció, donde fue diputado local, alcalde de Monterrey y por el que llegó al Senado. Será el estado donde nació y donde está enterrada su historia.

El jueves 26 se registra ante su partido en la Ciudad de México y ese mismo día surte efecto su licencia en el Senado. MC irá sin alianzas. “Vamos solos y solos vamos a ganar”, dijo.

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Para entender la decisión hay que regresar a 1994. El 23 de marzo de ese año, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia, fue asesinado al terminar un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana. Su hijo tenía ocho años. Su hija Mariana, apenas uno. Ocho meses después, el 18 de noviembre, murió Diana Laura Riojas, enferma de cáncer de páncreas. En menos de un año los dos niños quedaron huérfanos.

NUEVO CAPÍTULO

El hijo (arriba) del excadidato presidencial del PRI en 1994, en un videomensaje ı Foto: Cuartoscuro y Captura de video

Los adoptaron sus tíos maternos, Hilda Elisa Riojas y Fernando Cantú, y se los llevaron a Monterrey. Ahí creció Luis Donaldo, con una familia que durante años le pidió no entrar a la política.

Estudió derecho y terminó entrando: diputado local en 2018, alcalde de Monterrey en 2021, senador en 2024. Siempre con MC.

El caso nunca lo ha soltado. La versión oficial sigue siendo la del asesino solitario, Mario Aburto, pero el expediente se ha reabierto más de una vez. Colosio Riojas pidió el indulto para Aburto, primero al presidente López Obrador y luego a la Presidenta Sheinbaum.

Los dos se lo negaron. Él quería cerrar el capítulo.

En el video del lunes se preguntó si valió la pena el tiempo que sus padres le quitaron a la familia para dárselo a un proyecto de país. Y recordó un dato que pocos tienen presente: antes de la candidatura presidencial, lo que su padre quería era gobernar Sonora.

¿Por qué no Nuevo León?

La explicación pública es la del arraigo y la familia. Él mismo niega que haya presiones o diferencias con Samuel García. El martes, el gobernador lo llamó “compadre” y le ofreció todo su respaldo.

La explicación política es otra. En Nuevo León la candidatura tiene dueño. Samuel García quiere que lo suceda su esposa, Mariana Rodríguez, y no tiene plan B. Una encuesta de Question Mark para El Heraldo de México le daba a Mariana 44 por ciento entre los aspirantes de MC. A Colosio ya ni lo midieron. Mario Maldonado lo escribió en El Universal a principios de septiembre: Colosio entendió que no era la primera opción de Samuel, y Dante Delgado respaldó la salida por Sonora.

El problema es que en Sonora MC casi no existe. Gobierna siete de los 72 municipios. Morena y sus aliados tienen 40. La candidata de Morena será Lorenia Valles.

Y ahí aparece Alfonso Durazo. El gobernador de Sonora fue secretario particular de Colosio Murrieta durante cinco años, de 1989 a 1994: en la dirigencia del PRI, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la campaña.

Fue de los pocos priistas que se mantuvo cerca de los hijos después del crimen. Después fue secretario particular de Vicente Fox, luego secretario de Seguridad de López Obrador y, desde 2021, gobernador por Morena.

La relación se rompió el 2 de septiembre. Colosio Riojas subió a la tribuna y criticó el segundo informe de la Presidenta Sheinbaum. Durazo le contestó en redes: que le tiene enorme afecto, pero que no tiene autoridad moral para criticar, por lo que dejó como alcalde de Monterrey. Lo trató de “principiante”. La respuesta del senador fue seca: “De mi futuro me encargo yo”.

Desde entonces no se hablan. Lo dijo el propio Colosio el lunes a Proyecto Puente, desde la casa de sus abuelos en Magdalena: lo estima y lo respeta en lo personal, pero no han tenido contacto.

Durazo respondió el martes en Hermosillo. Dijo que todos tienen derecho a aspirar y que a las autoridades electorales les toca verificar que se cumplan los requisitos.

No es una frase inocente.

Y es que el artículo 70 de la Constitución de Sonora exige ser nativo del estado o acreditar cinco años de residencia efectiva y Colosio Riojas no vive en Sonora desde niño.

En agosto se publicaron documentos según los cuales habría nacido en un hospital de la Ciudad de México y no en Magdalena de Kino. Él lo niega, sostiene que nació en Magdalena y ha mostrado hasta su fe de bautizo.

Ahí se va a dar la primera batalla. No en las urnas, en los tribunales electorales.

El hombre que le llevaba la agenda al padre es hoy quien le cierra el paso al hijo.

Y el hijo, que creció lejos de Sonora porque le mataron al padre y se le murió la madre, regresa a pedir el voto en el estado que su padre nunca pudo gobernar.

Él preguntó si valió la pena. La respuesta ya no depende de él.