Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo urgió a las autoridades correspondientes a llegar a conclusiones sobre las contrataciones de empresas con el INE que durante años han mantenido negocios con éste mediante un esquema monopólico y, al mismo tiempo, el organismo electoral anunció para hoy un debate con expresidentes del mismo, expertos y dirigentes de partidos en pos de recuperar la colegialidad en el mismo y la sobrerrepresentación proporcional en la próxima Cámara de Diputados.

En alusión a la declaración, un día antes, de la fiscal General, Ernestina Godoy, de que la corrupción en el INE es investigada, pero no ha recibido conclusiones, la mandataria comentó: “Claro, lo tiene que investigar la Auditoría y la Fiscalía, pero es importante que se llegue a conclusiones, porque el caso no es menor”, en tanto los exconsejeros presidentes de aquél intentarán sacar al árbitro electoral del nido de corrupción en que lo dejara Guadalupe Taddei.

DE ESTO Y DE AQUELLO …

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Dirigentes y abogados del nuevo partido Somos denunciaron una persecución administrativa contra los exfuncionarios del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien fuera secretario técnico, y Roberto Heycher, de abuso de funciones, luego de anticipar la compra de insumos para la elección presidencial de 2018 que ganó Andrés Manuel López Obrador, por un monto de 413 millones de pesos.

Esa indagatoria fue ordenada en 2019 por el entonces titular del Órgano Interno de Control, Jesús George, estaba por prescribir, pero el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa los citó para hoy y conocer la sentencia.

Al reconocer la captura de El Chapo Isidro en Guasave, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, destacó los avances de la cooperación bilateral y aseguró que la relación entre ambos países vive momentos de resultados concretos para salvar vidas y contribuir a un mundo más seguro y próspero.

Si las Fuerzas Federales van a permanecer en Sinaloa hasta que haya paz, habrá que esperar a que el Ejército y la Guardia Nacional, con la cooperación de agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, localicen y aprehendan a Chapitos y Mayos, que siguen en guerra.

Por cierto que, en esas acciones, la Secretaría de Marina ha estado ausente, involucrados como han estado algunos de sus integrantes anteriores o actuales en el huachicoleo, señalados pública y reiteradamente por algunos de los exmandos navales, presos en el penal del Altiplano.

Homenaje potosino, en ausencia al fundador del PVEM, Jorge González Torres, en el marco del Foro Internacional Ambiental, quien le heredó a su hijo Jorge Emilio González Martínez, el ex “Niño Verde”, con la asistencia de legisladores de ese partido-negocio.