Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En la primera entrega de esta serie analicé, para septiembre, los indicadores del sector servicios, y de 16 comparaciones (8 con el mes anterior y 8 con el año anterior), siete, el 43.75%, tuvieron buenos resultados, y nueve, el 56.25%, malos. En la segunda analicé los indicadores de empresas comerciales.

En el caso de los comercios minoristas, de 12 comparaciones (6 con el mes anterior y 6 con el año anterior), cinco, el 41.67%, tuvieron buenos resultados, y siete, el 58.33%, malos. Toca el turno a los indicadores del sector manufacturero: producción, personal ocupado, horas trabajadas y remuneraciones medias reales.

En septiembre, en términos mensuales, la producción decreció 4.8%. Un mes antes creció 2.2%. Un año antes 0.7%. Peores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales decreció 1.6%. Un mes antes creció 4.1%. Un año antes decreció 1.9%. Peor resultado en la primera comparación y no tan malo en la segunda.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Afinar la reforma desde dentro

En septiembre, en términos mensuales, el personal ocupado decreció 0.1%. Un mes antes igual, menos 0.1%. Un año antes decreció 0.2%. Igual resultado en la primera comparación, menos malo en la segunda. En términos anuales decreció 0.9%. Un mes antes decreció 1.0%. Un año antes decreció 2.5%. Mejores resultados, no tan malos, en ambas comparaciones.

En septiembre, en términos mensuales, las horas trabajadas decrecieron 0.2%. Un mes antes permanecieron sin cambio, 0.0%. Un año antes decrecieron 0.3%. Peor resultado en la primera comparación y mejor, no tan malo, en la segunda. En términos anuales decrecieron 0.4%. Un mes antes decrecieron 0.6%. Un año antes decrecieron 3.3%. Mejores resultados, no tan malos, en ambas comparaciones.

En septiembre, en términos mensuales, las remuneraciones medias reales (ya descontada la inflación), decrecieron 0.1%. Un mes antes igual, menos 0.1%. Un año antes decrecieron 1.1%. Igual resultado en la primera comparación, mejor, no tan malo, en la segunda. En términos anuales crecieron 3.7%. Un mes antes crecieron 2.7%. Un año antes crecieron 3.8%. Mejor resultado en la primera comparación, no tan bueno en la segunda.

De 16 comparaciones (8 con el mes anterior y 8 con el año anterior), nueve, el 56.25%, tuvieron buenos resultados, cinco, el 58.33%, malos, y dos, el 12.50%, iguales. Más buenos que malos. Bueno.

En la primera entrega analicé el sector de los servicios, y de 16 comparaciones, siete, el 43.75%, tuvieron buenos resultados, y nueve, el 56.25%, malos. Más malos que buenos. Malo. En la segunda analicé el sector comercial, y de 24 comparaciones, 12 del comercio minorista y 12 del mayorista, trece, el 54.17% tuvieron buenos resultados, y once, el 45.83%, malos. Más buenos que malos. Bueno. En esta tercera entrega analizo el sector manufacturero, y de 16 comparaciones, nueve, el 56.25%, tuvieron buenos resultados, cinco, el 58.33%, malos, y dos, el 12.50%, iguales. Más buenos que malos. Bueno.

Falta analizar los indicadores de las empresas constructoras: valor de la producción, personal ocupado, horas trabajadas y remuneraciones medias reales.

Continuará.