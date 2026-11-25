Si Alberto Núñez Feijóo necesitara los votos de Vox para gobernar España, ¿qué podría concederle a Santiago Abascal sin poner en riesgo la cooperación con Marruecos? El líder del Partido Popular propone recuperar el equilibrio en las relaciones con Marruecos y Argelia, alterado en 2022, cuando Pedro Sánchez respaldó el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental.

Abascal propone militarizar las fronteras de Ceuta y Melilla e impulsar sanciones contra el gobierno marroquí. Rabat tiene razones para seguir con atención el recuento electoral del 29 de noviembre.

Vox aspira a superar su mejor resultado electoral. En noviembre de 2019 consiguió 52 diputados; en julio de 2023, su representación se redujo a 33, con el 12.4 por ciento de los votos. El sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER, publicado el 23 de noviembre, le atribuye el 17.3 por ciento y 57 escaños. El crecimiento se explica, en parte, por la fidelidad de su electorado y su capacidad para atraer votantes del Partido Popular: uno de cada seis electores que respaldaron al PP en 2023 declara que ahora votaría por Vox. Esto fortalece la posición negociadora de Abascal.

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La llegada masiva de migrantes a Ceuta en julio favoreció la centralidad de la inmigración en la campaña. A principios de noviembre, 40dB preguntó a los españoles qué asuntos estaban en juego en estas elecciones. El 24.7 por ciento mencionó la inmigración; entre los votantes de Vox, la proporción prácticamente se duplicó: 47.3 por ciento. Estas cifras permiten entender qué podría exigir Abascal a cambio de su apoyo.

La proyección de 40dB atribuye al conjunto del PP, su aliado navarro UPN y Vox 187 diputados, 11 por encima de la mayoría absoluta. Andalucía ofrece un antecedente: Vox votó en contra de la investidura del popular Juanma Moreno en la primera votación. Dos días después respaldó su reelección y obtuvo la vicepresidencia segunda, con competencias en Justicia. Feijóo ya ha declarado que le parecería lógico repartir los ministerios conforme al peso parlamentario de cada partido.

España tiene intereses energéticos y migratorios que explican la búsqueda de un equilibrio diplomático en el norte de África. Argelia suministró el 35 por ciento del gas que recibió España en 2025. Además, Madrid necesita la cooperación de Marruecos para gestionar los flujos migratorios. Al 17 de noviembre, el gobierno español había registrado 15 mil 692 retornos voluntarios de migrantes desde Ceuta hacia Marruecos.

Vox pide revisar las relaciones diplomáticas con Marruecos y suspender acuerdos; su programa no especificó cuáles. Si la derecha reúne la mayoría, Abascal podría exigir que el pacto de gobierno identifique los acuerdos que Madrid se comprometería a suspender. Ese será el renglón que convendrá leer en Rabat. Feijóo tendría que explicar cómo espera mantener la cooperación de Marruecos en materia migratoria si, para llegar a la presidencia, acepta imponer sanciones al gobierno de Rabat.