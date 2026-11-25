Después de la detención del Chapo Isidro, Omar García Harfuch se fue a Sinaloa con todo el Gabinete de Seguridad, porque el trofeo logrado el viernes pasado lo eleva como el líder de los políticos de Morena, y la advertencia lanzada en su discurso de la mañanera ha puesto a temblar a varios de sus correligionarios.

El Secretario de Seguridad Pública fue claro al exponer que agrupaciones delincuenciales, como está del Chapo Isidro, fueron creciendo y gozando de impunidad porque las autoridades locales y estatales se dejaron corromper y fueron omisas al permitir que los criminales actuaran libremente.

Este funcionario cuenta con el respaldo presidencial para ir a fondo en el combate de los delincuentes, y sabe que las autoridades estadounidenses quieren cabezas de mayor rango, entre ellas las del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

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En el Senado, sus miembros respaldan a las fuerzas armadas, como lo comentó su presidente Higinio Martínez, quien comentó que la decisión de juzgar aquí al Chapo Isidro es muy buena, sin embargo, se comenta que se valoró el extraditarlo, debido a que podía negociar su libertad a cambio de información de los políticos mexicanos que lo han ayudado en los años recientes y que son precisamente de Sinaloa.

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Luis Donaldo Colosio anunció ayer que va por la gubernatura de Sonora, con el respaldo de Movimiento Ciudadano. Acude a una contienda seria y dura, porque hasta el momento las encuestas apuntan a que los votos están divididos en tres partes.

El actual senador se decantó hacia Sonora, debido a los fuertes rumores que se oyen del tiradero y escandalosos fraudes que esta cometiendo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que ya hasta fue denunciado en el congreso local y a quien los Morenos quieren iniciarle juicio político por las cantidades que supuestamente ha desviado hacia el despacho que comparte con su padre.

El exedil de Monterrey y compadre del gobernador no hace alusión a estos chismes, porque en el estado se habla todos los días de los abusos cometidos en estos 5 años de gobierno.

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En Baja California, Verónica Ruffo, hija del exgobernador está decidida a conseguir la candidatura del PAN y junto con el respaldo del PRI hacer campaña para la elección de 2027. En el estado hay un verdadero caos en el gobierno de Marina del Pilar Avila, porque además de que carecía de talento para gobernar, a partir de sus conflictos con el gobierno de los Estados Unidos que incluso le retiraron la visa, todo se ha vuelto un desastre.

Verónica, a quien apodan “La Guerrera” se registró en el PAN para participar en el proceso de selección de la candidatura y puso como condición que si al partido blanquiazul la define a ella le permitan ir en alianza con el PRI. Por lo pronto su interés ha llamado mucho la atención de sus paisanos, ya que el proceso que tiene a su padre en prisión domiciliaria, ha resultado una buena publicidad para Acción Nacional.

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En el extranjero se habla muy mal de las autoridades mexicanas, se afirma que la inseguridad en el país obliga a 1 de cada 4 empresas localizadas en nuestro territorio a suspender actividades, sobre todo en los estados más inseguros; mientras que el 17% ha reducido sus inversiones debido a la extorsión y a la violencia existente. Esta información la hace la American Chambers de México.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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