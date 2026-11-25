Las cumbres y reuniones multilaterales celebradas en días recientes dan cuenta de una intensa actividad internacional. Por la relevancia de una de ellas, se ha especulado sobre si estamos en presencia del surgimiento de un nuevo orden global. A reserva de adelantar la conclusión, decir tal cosa me parece, cuando menos, temerario.

Estamos hablando de la cumbre de Shenzhen, entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia, en el marco de la reunión del Foro de Cooperación Asia-Pacífico 2026. Si bien se confirmó la cumbre tripartita, de inmediato acaparó los reflectores, y no podía ser de otro modo. Pero hay quien ha llegado a considerarla como una suerte de Yalta 2.0, haciendo referencia a la histórica cumbre protagonizada en 1945 por Roosevelt, Churchill y Stalin (dos líderes democráticos y un dictador), en la que, efectivamente, se delineó un nuevo orden internacional para cuando terminara la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedería unos meses después.

Hay elementos similares, pero son mayores las diferencias. En la cumbre de Yalta se apostó por el multilateralismo. Al paso de pocos años, todos los países soberanos del mundo se unieron en lo que empezó siendo “el club de los aliados y sus amigos”: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el organismo multilateral por excelencia, mucho más poderoso (aunque hoy en día sus debilidades resalten particularmente) que su predecesor, la Sociedad de las Naciones.

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En Shenzhen se reunieron los líderes de las actuales dos potencias hegemónicas: Donald Trump, de Estados Unidos, y Xi Jinping, de China. Y, por motivos que ellos creyeron convenientes, convidaron al ruso Vladimir Putin (en este caso, dos dictadores y sólo un líder electo democráticamente, aunque con tendencias autoritarias). Estados Unidos sigue siendo la gran superpotencia hegemónica militar, energética, financiera y tecnológica. China es ya una superpotencia tecnológica y comercial y no deja de avanzar en ésos y otros rubros. Rusia no está en la misma liga, pero tiene en su haber un significativo arsenal nuclear.

A diferencia de los líderes de Yalta, los de Shenzhen ni constituyeron una alianza, ni invitaron a nadie más (resultó muy notorio que no fuera convocada la Unión Europea ni ningún país de ese continente), ni propusieron metas comunes para el conjunto de las naciones del mundo. Se limitaron a sortear de la mejor manera posible las fuertes diferencias que tienen entre ellos, con el único fin de darse espacio, los unos a los otros, para buscar cada uno sus intereses particulares.

Los cuatro puntos de la declaración final están muy lejos de representar avances para el orden internacional: (1) reformar la Organización de las Naciones Unidas dando primacía a los intereses de estos tres países; (2) concederse mutuamente inmunidades penales —el mejor resultado para Putin, un criminal de guerra—; (3) procurar la reducción del riesgo nuclear —quizá lo más positivo y, en este caso, un fuerte revés para el líder ruso, que ha amagado con el uso de ese armamento—; y (4) garantizar la seguridad energética de cada uno de los tres países.

En este último punto vale la pena detenerse, porque la decisión adoptada en Shenzhen tuvo su correlato en la Cumbre del Clima —conocida como COP, edición 31, celebrada en Antalya, Turquía—, la cual fracasó, al no llegarse a un acuerdo sobre la reducción de combustibles fósiles. Incluso con la inasistencia de Estados Unidos y el boicot de los países árabes productores de petróleo, el no haber alcanzado un texto en conjunto para una declaratoria, evidencia las enormes limitaciones del multilateralismo hoy en día, frente a los intereses de las grandes potencias.