En marzo de 2024, cuando Octavio Romero Oropeza estaba al frente de Petróleos Mexicanos, se entregó por adjudicación directa un contrato de hasta 976.33 millones de pesos más IVA a Black Ecco TI, una firma tecnológica que la propia evaluación de debida diligencia de la petrolera catalogó apenas como viable condicionado. La formalización del acuerdo PMX-2024-15-5 ocurrió tras reponer un fallo parcialmente anulado días antes, y abrió la puerta de la mayor empresa productiva del Estado a un grupo empresarial señalado por simulación de competencia y sobreprecios en compras públicas.

Black Ecco TI, compañía vinculada a René Antonio Quintero Ramos, constituye la pieza visible de una estructura corporativa que operaría a través de tres razones sociales, junto con Soluciones Tecnológicas del Grijalva y Soluciones Tecnológicas de la Rumorosa.

De acuerdo con reportes difundidos en espacios de alcance nacional, estas compañías concurren a licitaciones como actores separados o eslabones comerciales independientes pese a compartir parentesco entre accionistas, apoderado legal y transferencias bancarias previas a los fallos, esquema con el que inflan las facturas en más del 100% respecto del costo original.

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El rastro remite en la auditoría forense número 1182 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024. Al revisar el concurso UCC/LP/039/2024 del Consejo de la Judicatura de Jalisco para adquirir 450 computadoras portátiles, los auditores comprobaron que las empresas Black Ecco TI y Grijalva acudieron como supuestos rivales, aunque sus actas constitutivas, el Registro Público de Comercio y las actas de nacimiento de sus socios exhibieron una misma estructura familiar y societaria. El esquema incluyó una escalera de refacturación entre socios que duplicó el costo al erario. Un mayorista vendió los equipos a Soluciones Tecnológicas de la Rumorosa en 8.75 millones de pesos; esta firma los traspasó a Black Ecco TI en 12.12 millones, y la ganadora los facturó al organismo judicial en 17.64 millones de pesos. Los números de serie confirmaron un sobreprecio de 8.88 millones de pesos, equivalente a 101.5% sobre su valor de origen.

Una maniobra paralela en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco con Grijalva sumó observaciones conjuntas por 13.74 millones, agravadas por entregas incompletas sin maletines y multas omitidas por 1.76 millones. Las señales de alerta sobre este grupo tampoco son recientes. Desde 2016 existían resoluciones en Tabasco y de la entonces Secretaría de la Función Pública por los nexos familiares de Quintero Ramos con firmas desechadas como Computianguis, además de propuestas descartadas por incumplimientos técnicos en el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2021 y en proyectos ligados a Grupo Mundo Maya.

Aun con ese expediente, la inercia alcanzó también a la Comisión Federal de Electricidad. Aunque en diciembre de 2025 la empresa eléctrica desechó una oferta de Black Ecco TI por inconsistencias documentales sobre el año de fabricación de los equipos ofertados, en marzo de 2026 terminó adjudicándole partidas consolidadas de cómputo por un piso de 118.88 millones de pesos. Valdría la pena que se revisen los criterios técnicos y financieros que permitieron a un proveedor con una evaluación condicionada acceder a un contrato federal de tal magnitud.

Hutchison gana terreno. En el negocio de la logística y el transporte de mercancías, quien reporta buenos números es Hutchison Ports TILH, terminal intermodal que dirige Gabriel Antonio Vallejos y que alcanzó los 100 mil TEUs operados en lo que va de 2026, un incremento de 6 por ciento respecto a 2025. El desempeño de la firma cobra relevancia por su ubicación en Hidalgo, desde donde conecta tres de los principales puertos del país (Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas) con los corredores industriales y comerciales del Valle de México. Con una infraestructura de 28 hectáreas construidas y cuatro espuelas ferroviarias que suman 2.4 kilómetros de vía, la apuesta de Hutchison Ports TILH es fortalecer sus capacidades operativas y capitalizar las ventajas del transporte intermodal. La combinación del ferrocarril y el autotransporte es uno de los principales diferenciadores de la compañía para atender las necesidades de importadores y exportadores que buscan mayor flexibilidad en sus cadenas de suministro.

Voz en off. Que el caso de Grupo Herdez que se llevó del ámbito laboral al penal, puede dar un vuelco en la historia cuyo resultado sería condenar a la empresa que fundó en 1914 en Monterrey, Nuevo León, y que tiene hoy a Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres, como presidente del Consejo de Administración y el Director General (CEO), pues la abogada Irene “N” quien se encuentra recluida en un penal dicen, está en prisión con irregularidades judiciales y un uso indebido de la vía penal contra el ejercicio de la defensa laboral. Ya le contaremos más… Por cierto, Grupo Herdez enfrenta presiones en su rentabilidad, pese al crecimiento de sus ventas. Durante el tercer trimestre de 2026, su utilidad de operación cayó 38.4 por ciento y el EBITDA retrocedió 26.4 por ciento. La compañía también resintió el deterioro de su valor bursátil durante el año, en medio de cuestionamientos del mercado sobre su estrategia de negocios y la rentabilidad de sus operaciones…