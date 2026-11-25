Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Mucho se le ha dado la vuelta en la Cámara de Diputados a la extensión de la Tasa Cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los productos de gestión menstrual: si bien desde 2022 empezó a llevar ese gravamen a su expresión “0” en tres productos inicialmente, la extensión sigue siendo una de esas discusiones postergadas pese a tratarse de un elemental acto de justicia de género y equidad social.

Resolver con justicia a secas corresponder a la Comisión de Hacienda de San Lázaro que encabeza Carol Altamirano; es ahí donde la discusión debe derivar en un ordenamiento legal extensivo total a partir de 2027.

De actuar de manera justa haría de México el cuarto país en el mundo que aplica Tasa Cero de IVA general a esos productos, sólo detrás de Canadá, Moldavia y Reino Unido.

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Pero más allá de la cuestión de los pesos y centavos, la menstruación es una condición biológica, pero mientras para algunas mujeres adquirir estos productos forma parte de sus gastos habituales, para otras puede representar una decisión que compite con necesidades básicas como la alimentación.

Conforme a datos del conversatorio “Derecho a la Salud Integral y el Ciclo Menstrual: Educación, Justicia y Gestión Menstrual Digna”, 10% de los hogares con menores ingresos destina el 51.1% de sus recursos a alimentos, frente al 28.3% que dedica el 10% con mayores ingresos, siendo obvio que los hogares con menor capacidad económica disponen de menor margen para bienes esenciales. Esto es aún más notorio en una línea de tiempo: una persona utiliza entre 10,000 y 15,000 productos de gestión menstrual durante su vida. Y si se considera que más del 40% de las mujeres en México vive en pobreza, el costo de esos productos con IVA contribuye a perpetuar círculos de desigualdad.

Si bien en México se aplicó Tasa Cero de IVA a toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, y que para 2026 se incluyeron discos, toallas y calzones menstruales desechables y reutilizables, aún están gravados al 16% productos como los protectores diarios que pueden utilizarse durante distintas etapas del ciclo menstrual, incluso en la perimenopausia.

La Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual realizada por la Unicef México, a cargo de Luis Fernando Carrera, Essity, que a nivel global dirige Ulrika Kolsrud, y #MenstruaciónDignaMéxico dimensionan las problemáticas socio-económicas: tres de cada diez niñas han dejado de asistir a la escuela por motivos relacionados con la menstruación, el 21% de las personas entrevistadas reportó haber dejado de trabajar y una de cada cuatro mujeres señaló no contar con la infraestructura necesaria para una gestión menstrual digna en su centro laboral.

La situación es más compleja al considerar las realidades de mujeres indígenas, con discapacidad, privadas de la libertad, en situación de calle o en contextos de movilidad, pues enfrentan barreras adicionales para acceder a productos, información e infraestructura adecuada.

La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han reconocido los productos de gestión menstrual como bienes de primera necesidad y su acceso como un derecho humano: “El gravar los productos que atienden la menstruación significa que este impuesto tiene una incidencia económica en las mujeres por una condición biológica y natural del género femenino”. Por tanto, ampliar la tasa cero representa una medida de alivio económico y a su vez una oportunidad para evitar que el sistema tributario reproduzca desigualdades ya de por sí arraigadas.

Y es por ello que Melisa Guerra, cofundadora de #MenstruaciónDignaMéxico, exhortó a las y los legisladores a retomar las iniciativas pendientes para garantizar que la eliminación del IVA abarque todas las alternativas de gestión menstrual y no dependa de decisiones fiscales anuales.

¿Así o más claro?

Para China, sal de ESSA. No quedó en mero protocolo la visita presidencial a China; en la gira extendida de Marcelo Ebrard se entrevistó con Zhu Bing, director de la Oficina General del Ministerio de Comercio (Mofcom)a quien le obsequió un trozo pulido de sal marina obtenida en Guerrero Negro por Exportadora de Sal (ESSA), para simbolizar un acuerdo logrado entre ambos países: en el marco de ese acuerdo para encontrar caminos para cerrar en lo posible la enorme brecha comercial que favorece a China y hace deficitario a México, el secretario de Economía mexicano y el director de la paraestatal, Moisés Poblanno, ofrecieron surtir 10 millones de toneladas de la sal más pura del mundo al mercado chino.

Otros productos mexicanos también entrarán en esa consideración y cuya venta en aquella nación se complican por la lentitud para autorizar protocolos (en algunos casos lentitud de una década) para que los productores mexicanos puedan exportar aguacate, limón, carne bovina, carne porcina y sorgo, acuáticos procesados, entre otros.

Sigue la carne dando. En contraste con la balanza de granos básicos, el déficit comercial en carnes se redujo 32% entre enero y octubre de este año, con respecto a 2025: el saldo positivo responde en buena medida al dinamismo de la carne de res y a menores compras externas…, aunque es insuficiente para mitigar la dependencia del abasto externo pues por cada tonelada de carne exportada se compran 5.86 toneladas.

En el análisis realizado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, al mando de Juan Carlos Anaya, se expone que las exportaciones de ganado bovino en pie siguen afectadas por las restricciones obligadas por la crisis del gusano barrenador: en cabezas, la exportación cayó 71.9% y 54.9% en valor.

En cuanto cárnicos de cerdo y pollo el déficit fue 2 mil 643 millones de dólares y 1,143 millones, respectivamente.

La importación de esas tres proteínas se concentra en estados en 73.2% del volumen y el 65.6% del valor total. Y Brasil conserva que es el segundo proveedor de México de res y pollo, y tercero de cerdo.