Salvador Guerrero Chiprés*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Persiste el espejismo del privilegio y su confusión con el mérito. Algunos presumen una ciudad europea bajo sus zapatos, otros creen dominar un territorio mediante miedo, nepotismo o impunidad. Al final, aunque la banalidad del mal sea caprichosa, el bien se impone.

La detención de Fausto Isidro Meza Flores, un Chapo más, en Guasave, ilustra la evolución del aparato de justicia y también la persistencia de la economía criminal, cuya dinámica requiere una estrategia integral más allá de la captura de sus principales y provisionales figuras depredadoras. Cinco décadas de capturas y liberaciones evidencian el pertinaz desafío.

Al presentar un balance reciente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch —quien, junto con los titulares de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales, supervisan y operan la estrategia de seguridad en Sinaloa—, señaló dos factores: autoridades dispuestas a dejarse corromper y funcionarios omisos respecto de ello. No hay medalla cuando abundan las selfis de ocasión tomadas antes y no después de la caída respecto del poder criminal o institucional.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Afinar la reforma desde dentro

La Presidenta Claudia Sheinbaum avanza en la clausura de la puerta giratoria. En los estados y por voluntad soberana propia de una federación auténtica, debería generalizarse la misma determinación. La estrategia presentada en la Ciudad de México por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aporta otra pieza: evitar la reincidencia mediante el fortalecimiento de la reinserción social.

Verdaderos y falsos dominios. Hace un mes circuló la frase pronunciada por el contratista José Alfredo Hernández Casillas en un video difundido por el periodista Carlos Loret de Mola, ante uno de los hijos de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei: “¡París a tus pies, chamaquito!”.

Con esa expresión quedó epitomizada una mentalidad habituada a presumir cercanías y privilegios, así como a documentar para la amenaza y su cumplimiento de traición corruptora, otra forma de impunidad. Recordatorio. No confundir pasada debilidad institucional con dominio criminal eterno del territorio: “Sinaloa a tus pies, chamaquito”. Y el chamaquito era un gobernador, un militar, un policía, un empresario, un narco, una funcionaria.

En la fábula El grajo soberbio y los pavorreales, atribuida a Esopo, —sí, más didáctica social antigua— un pájaro común se inserta plumas caídas de aves majestuosas y se presenta convencido de tener ante sí cielo y abolengo aun cuando el plumaje negro se distinguía bajo el atavío postizo. Se naturalizaba racismo en el cuento tentativamente aleccionador.

Operadores criminales e institucionales lucieron ropaje prestado desde la impunidad. Otras son también buenas noticias. El horizonte incentiva. México tendrá el mundo deportivo a sus pies en 2031. La interrogante respecto del Mundial Femenil está abierta: ¿quién inaugurará, Presidenta o Presidente?