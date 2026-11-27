En México, la proporción de adolescentes que participa en juegos de apuestas supera a la de los adultos. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat), de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, revela que 904 mil 571 menores de entre 12 y 17 años apostaron durante un periodo de 12 meses. Se trata del 6.9% de la población adolescente, frente al 3.9% de los adultos. Más de 63 mil menores presentan indicadores de juego problemático.

A esta realidad se suma un dato que comienza a generar preocupación: según estimaciones de la industria, los jóvenes mexicanos, no necesariamente mayores de edad, destinan alrededor de mil millones de pesos anuales a las apuestas por Internet. La expansión de plataformas como Draftea, Playdoit, PlayCity, Rossbet, Codere y Stake ha transformado el mercado del entretenimiento y su relación con el deporte profesional. Codere, por ejemplo, es patrocinador oficial de la NFL en México.

El crecimiento de este mercado contrasta con la antigüedad de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, promulgada en 1947 y compuesta por apenas 17 artículos. En los próximos días se prevé que llegue al Congreso de la Unión una iniciativa para actualizarla, resultado de los trabajos que legisladores de Morena, partido que comanda Ariadna Montiel, y otros partidos aliados, han desarrollado en los últimos meses con especialistas de la industria y académicos.

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La propuesta sería impulsada conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez. El pasado 24 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que revisará con la secretaria el proyecto legislativo y manifestó su preocupación por la publicidad de las apuestas digitales, cuya presencia durante las transmisiones del Mundial de Futbol puso de relieve la exposición de niños y jóvenes a esta actividad.

La reforma también tiene una importante dimensión económica. De acuerdo con cifras de la industria, México cuenta con 423 casinos legales en 30 entidades federativas, 38 empresas permisionarias, más de 100 mil máquinas autorizadas y alrededor de 80 plataformas legales de apuestas en línea. En conjunto, el sector genera unos 200 mil empleos directos e indirectos y representa, según sus propias estimaciones, alrededor del 0.5% del Producto Interno Bruto.

El problema es que la expansión del mercado digital no necesariamente se traduce en mayores ingresos para las arcas públicas. Mientras los operadores formales enfrentan desde enero un incremento del 30 al 50% en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la industria estima que más del 60% de las apuestas digitales se realiza en plataformas extranjeras que carecen de autorización mexicana.

El Congreso tendrá ante sí una discusión que trasciende la política tributaria. Modernizar la legislación supone establecer controles efectivos de verificación de edad, revisar las reglas de publicidad y combatir la operación de plataformas no autorizadas. Pero además se tiene que analizar el impulsar materias en finanzas personales, México debería incorporar en la educación básica una formación específica sobre educación financiera, prevención de adicciones y riesgos digitales, impulsar contenidos desde primaria que permitan a los alumnos comprender el valor del dinero, el ahorro, el endeudamiento y las consecuencias de arriesgar recursos en juegos de azar. A estos contenidos habría que sumar educación socioemocional para reconocer conductas compulsivas, impulsividad, pérdida de control y señales tempranas de ludopatía, así como formación digital para proteger datos personales, identificar plataformas no autorizadas y reconocer posibles fraudes.

En educación media superior, los estudiantes podrían profundizar en el modelo económico de las empresas de apuestas, su regulación, sus obligaciones fiscales y los efectos económicos y familiares del juego problemático. La responsabilidad del Estado no puede limitarse a actualizar la legislación, elevar impuestos o establecer restricciones publicitarias; también debe preparar a las nuevas generaciones para comprender los riesgos de una industria que utiliza tecnología, deporte y estrategias comerciales para atraer consumidores. Tan importante como preservar una actividad económica legítima y que deja grandes impuestos a las arcas nacionales, es garantizar los espacios publicitarios pues los adultos son responsables de cómo gastar su dinero y a qué lo destina en su libre albedrío, porque no sólo es censurar algo porque a alguien no le gustó o perdió una apuesta, y que las nuevas generaciones no encuentren en la facilidad tecnológica para apostar una puerta de entrada a las adicciones.

Voz en off. Grupo México acumula cinco años consecutivos de reconocimientos por sus programas de impacto social y seguridad laboral, luego de que su División Infraestructura recibiera el distintivo Empresas Excepcionales 2026 del Consejo Coordinador Empresarial, el Instituto para el Fomento a la Calidad y el Consejo de la Comunicación por su programa de Orquestas y Coros Juveniles, que desde 2022 opera en La Ventosa, Oaxaca. Actualmente, la iniciativa beneficia a más de dos mil 200 niñas, niños y jóvenes de entre 5 y 22 años en 16 comunidades de México y Perú, con resultados que reportan mejoras en el rendimiento escolar para 91 por ciento de los participantes y en el bienestar socioemocional para 63 por ciento. A este reconocimiento se suma el otorgado a Grupo México Minería por su programa Ideas que protegen, basado en la participación de los trabajadores para identificar riesgos y prevenir accidentes en sus centros laborales. Ambas iniciativas muestran inversión social y seguridad ocupacional que forman parte de la operación del grupo, con acciones que también inciden en la relación con las comunidades donde mantiene presencia…