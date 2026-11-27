Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Que la DEA estadounidense anunciara una línea de denuncia anónima en México para apuntarle a la instancia gringa presuntos delitos y delincuentes nacionales, dice la Presidenta Sheinbaum, es injerencia. Y lo es.

Lo que no fue injerencia sino colaboración fue el intercambio de inteligencia con fuerzas de seguridad de Estados Unidos para apoyar la operación Centella, con la que el Ejército azteca capturó a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, a través de acciones propias de película.

Impericia diplomática y judicial de fiscales norteamericanos haber señalado al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve políticos y funcionarios públicos por presuntamente colaborar con narcotraficantes. Sin pruebas que México considere suficientes, los de allá estiman viable y pertinente que la justicia y la 4T mexicanas envíen a las cortes de Nueva York a quienes, según las acusaciones, estarían implicados por testimonios de presos en la Unión Americana. Ni simpatía ni colaboración encontró Jay Clayton.

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Como tampoco México fue atendido con la exigencia de trasladar a nuestro país a Inés Gómez Mont, acusada de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, junto con su esposo, Víctor Álvarez Puga. Los de Miami nos jugaron rudo, la tuvieron y la extraditaron a España porque, dicen, fue con un documento migratorio europeo con el que ingresó a Florida. Amor con amor se paga, ¿no?

Ahora que los estadounidenses quieren al Chapo Isidro, la Presidenta Sheinbaum anticipa que su eventual extradición dependerá de lo que resulte conveniente para México. La Fiscalía determinará los tiempos y las circunstancias. Primero, que responda por sus presuntos delitos de este lado de la frontera.

Han pasado más de 200 días desde que los norteamericanos solicitaron la detención de Rocha Moya con fines de extradición. De aquel lado también hay pendientes. Según cifras expuestas por el Gobierno mexicano, de 269 solicitudes de extradición formuladas a Estados Unidos entre enero de 2018 y mayo de este año, 36 fueron rechazadas y 233 siguen sin resolverse.

La reciprocidad, principio elemental de las relaciones internacionales, adquiere en estos tiempos de Trump y Sheinbaum una dimensión política que trasciende los expedientes judiciales. Lo que para unos es cooperación, para otros puede ser injerencia. Depende del qué, del cómo y, cada vez más, del quién.

México ha entregado a Estados Unidos a personajes del crimen organizado cuya permanencia en cárceles nacionales representaba riesgos. Washington ha celebrado esas decisiones. La soberanía nacional no ha sido entonces impedimento para atender intereses comunes.

El problema vendrá cuando la conveniencia política de entregar o no a un presunto delincuente, pese más que las razones jurídicas para hacerlo. Cuando la nacionalidad, las filiaciones partidistas o los desencuentros diplomáticos determinen los alcances de la justicia.

Ni la soberanía debiera ser argumento para la impunidad ni la colaboración pretexto para la injerencia. Y la reciprocidad entre gobiernos tendría que servir para procurar justicia, no para administrarla políticamente.