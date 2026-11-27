En cualquier organización humana, desde una empresa familiar hasta las instituciones que sostienen la República, la regla de la mayoría es el motor que permite tomar decisiones y avanzar. Sin embargo, cuando esa mayoría se ejerce sin frenos, la democracia interna se transforma en absolutismo. La verdadera madurez jurídica y política de un país no se mide por el poder de quienes ganan las votaciones, sino por la solidez de los derechos que garantizan voz, vigilancia y contrapeso a las minorías.

En el ámbito privado, el derecho societario mexicano entendió hace más de un siglo que el capital mayoritario no puede ser un cheque en blanco. En las sociedades civiles, donde prevalece el acuerdo de voluntades y el fin común, el contrato social protege a los socios minoritarios mediante reglas de unanimidad para cambios esenciales y el derecho de separación cuando se altera la esencia de lo pactado.

La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) establece un blindaje específico para evitar el abuso de los socios controladores. Por ejemplo, el artículo 201 faculta a los accionistas que representen 25% del capital social para oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas que contravengan la ley o los estatutos, mientras que el artículo 163 les permite ejercer acciones de responsabilidad directa contra los administradores. Un consejero minoritario aporta gobernanza, transparencia y, sobre todo, legitimidad ante terceros.

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Si esa lógica de contrapesos es indispensable para proteger el patrimonio de una empresa, resulta vital cuando trasladamos el principio al espacio público: En el Poder Legislativo, las minorías parlamentarias no son un obstáculo administrativo, sino la representación directa de millones de ciudadanos cuyas visiones no coincidieron con la fuerza política dominante. Mecanismos que exigen de mayorías calificadas para las reformas constitucionales y los nombramientos de órganos autónomos existen precisamente para obligar al diálogo. Sin la participación activa de las minorías en el Congreso, la ley deja de ser un pacto social para convertirse en una imposición unilateral.

Hoy, México atraviesa un momento crucial donde esta arquitectura de contrapesos se pone a prueba. Tras la renuncia de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), la Cámara de Diputados tiene en sus manos el proceso para elegir a la próxima presidenta definitiva del órgano encargado de organizar nuestras elecciones.

En esta designación, tomar en cuenta a las minorías parlamentarias no es una concesión graciosa de la mayoría, sino una necesidad de supervivencia democrática. El árbitro electoral no pertenece a un partido ni a una coalición; su única fuerza radica en la confianza de todos los participantes. Si la nueva titular del INE surge de la exclusión, del “mayoriteo” o de un proceso que ignore las objeciones y propuestas de las fuerzas minoritarias, nacerá con un déficit de legitimidad que contaminará el Proceso Electoral 2027, antes de que se instale la primera casilla.

Al igual que un consejo de administración saludable requiere de consejeros independientes y minoritarios para evitar el colapso corporativo, el Consejo General del INE necesita una presidencia que sea fruto del consenso amplio y del escrutinio plural. Gobernar y legislar escuchando a las minorías no debilita a las mayorías; por el contrario, blinda sus decisiones frente al futuro y demuestra que, en México, la democracia es el arte de construir acuerdos entre diferentes.