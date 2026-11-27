Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es un recordatorio sobre una realidad que, a pesar de los avances legislativos, las movilizaciones feministas y una mayor conciencia social, continúa siendo una de las expresiones más aterradoras de la desigualdad.

La pregunta sobre las causas de la violencia masculina (son los hombres en un 90 por ciento los que la ejercen) no se responde con un catálogo de casos específicos. Aunque la biografía particular es un elemento a considerar, hay que volver a señalar las condiciones sociales y culturales que hacen posible que la violencia se reproduzca y encuentre tantas formas de justificación.

La violencia de género está enraizada en una organización social que históricamente ha colocado a los hombres en posiciones de autoridad y a las mujeres en condiciones de subordinación. El patriarcado es un sistema de privilegios materiales que también produce formas de ser, mandatos, modos de relacionarse, en los que el control sobre el cuerpo, la sexualidad y la autonomía femenina aparecen como un derecho masculino.

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La antropóloga Rita Segato ha dedicado buena parte de su obra a estudiar la dimensión política de la violencia. En Las estructuras elementales de la violencia (Prometeo libros, 2021) explica cómo las agresiones contra las mujeres funcionan como demostraciones de poder y como mensajes dirigidos a otros hombres. Su concepto de mandato de masculinidad permite comprender que la violencia no responde únicamente a impulsos individuales y es también una forma de acreditar pertenencia y autoridad dentro de una jerarquía masculina. El cuerpo de las mujeres se convierte en un territorio donde se asienta y exhibe el poder. La violación de mujeres en contextos de guerra así lo confirma.

Segato enfatiza que los mandatos culturales se internalizan y la masculinidad se construye a partir de la idea de dominio y la autonomía de las mujeres puede vivirse como una amenaza.

Martha Lamas, antropóloga, profesora investigadora y feminista, ha insistido en la necesidad de analizar las desigualdades más allá de las relaciones personales. En una entrevista sobre feminismo y violencia, reflexiona sobre las condiciones materiales que producen desigualdad: la distribución inequitativa del trabajo doméstico, la dependencia económica, la precariedad y la falta de autonomía. La violencia también está sostenida por una sociedad que sigue asignando a las mujeres la responsabilidad del cuidado y la obligación de estar disponibles para los demás.

Judith Butler, filósofa y teórica de género, señala en Vida precaria (Paidós 2006) que “ciertas vidas están altamente protegidas”, mientras que otras no reciben el mismo reconocimiento ni despiertan una respuesta colectiva equivalente. La vulnerabilidad no se distribuye de manera uniforme. Hay cuerpos cuya integridad parece importar menos y cuya pérdida es socialmente tolerable.

Esta valoración desigual de las vidas ayuda a explicar el porqué de la impunidad de las violencias sufridas por las niñas y las mujeres.

Según ONU Mujeres y UNODC, durante 2024, alrededor de 50 mil mujeres y niñas en el mundo fueron asesinadas por sus parejas u otros familiares. Un promedio de 137 víctimas cada día.

En México, la ENDIREH 2021 del INEGI reveló que 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más había experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. No se trata de excepciones, sino de un problema estructural.

Conmemorar el 25N debería materializarse en políticas públicas para transformar las condiciones que hacen posible la violencia y no reducirse a condenar a los agresores. Educar en la iguadad, redistribuir los cuidados, garantizar la autonomía económica, combatir la impunidad, dejar de culparlas por las agresiones que sufren, cuestionar los mandatos de masculinidad son algunas acciones urgentes.

No sólo se trata de proteger a las mujeres de la violencia, sino de construir una sociedad en la que ningún hombre siga creyendo que tiene derecho a dominarlas y en la que la autonomía femenina deje de interpretarse como una amenaza al poder masculino.

Por Valeria VillaLa violencia que sostiene al patriarcado