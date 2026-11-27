Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

José Woldenberg y Jacqueline Peschard, exconsejeros electorales, coincidieron en que, de no existir armonía entre votos y curules en la Cámara de Diputados, la sobrerrepresentación como la que Morena y sus aliados impusieron ilegalmente en la actual legislatura se mantiene en la próxima elección, todo el sistema democrático acabará por derrumbarse.

Señalaron en un foro sobre ese tema, que los actuales integrantes del Consejo General del INE que aprobará el próximo lunes los criterios para la distribución de diputaciones plurinominales en 2027, deberán salirse de la literalidad constitucional y entender que el espíritu del legislador era garantizar que ningún partido o bloque estuviera sobrerrepresentado en la Cámara de Diputados, al fijar el límite de 8 por ciento por coalición, no por partido, lo que se incumplió en la actual legislatura, en la que los partidos de la 4T tienen 75 por ciento, habiendo obtenido 54 por ciento de los votos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Tras recibir su constancia de registro como candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de su entidad natal, Luis Donaldo Colosio Riojas declaró: “¡Vengo a ganar, no a dividir el voto ni hacerle el caldo gordo a nadie, porque saben bien que en Sonora están hartos de los mismos de siempre!”.

Un día después de que el Senado le otorgara licencia como integrante de esa Cámara por el estado de Nuevo León, en donde residiera varios años, el hijo del malogrado candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en un acto encabezado por el fundador del partido emecista, Dante Delgado, y su actual dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, entre gritos de “¡Gobernador! ¡Gobernador!”.

El mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que intenta inhabilitar por ¡20 años! al exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, y a otros exfuncionarios de éste, resolverá si el bloqueo de cuentas al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera, fue legal.

Después de que la DEA anunció haber habilitado canales de denuncia para recibir información sobre integrantes del crimen organizado y funcionarios del actual gobierno de México, éste advirtió que no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio, porque cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos y combatir la corrupción.

Vaya con los alcaldes de Puebla: otro más, Eduardo Velázquez Medina, de Atzitzintla, fue detenido por las Fuerzas Federales por su relación con el grupo criminal de Los Zúñiga, dedicado al robo de autotransportes, extorsiones y secuestros en el corredor Puebla-Veracruz, luego de que el edil de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, fue aprehendido por vínculos con esa misma banda.