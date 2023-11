El problema de la equidad de género en el futbol

“El problema de la mujer siempre ha sido

un problema de hombres”

Simone de Beauvoir

La igualdad de género significa que todas las personas tengan los mismos derechos, recursos y oportunidades, sin importar su identidad de género, por lo que deben de ser tratadas de igual forma en todos los aspectos de la vida, como son el trabajo, la escuela, la salud, el deporte y en la vida familiar.

Las batallas por lograr en el mundo la equidad de género lleva varias décadas, y se han alcanzado grandes logros, se han establecido normas de carácter internacional que obligan a los diversos países a eliminar la discriminación por razón de sexo. No obstante lo anterior, sigue operando el tráfico sexual de mujeres, en muchos países se siguen cometiendo feminicidios, y dos tercios de la población analfabeta en el mundo son mujeres.

Como podemos observar mediante algunos ejemplos, la implementación de las leyes sin su correcta aplicación no sirven de nada, como lo demuestran los siguientes datos: El mayor número de personas en extrema pobreza son mujeres, por ello se habla de la feminización de la pobreza; las mujeres tienen los menores grados de educación; en 39 países los hijos varones son los que tienen derecho a la herencia; sólo el 20 por ciento de las tierras en el mundo son propiedad de mujeres, y así podemos encontrar infinidad de ejemplos.

Por todo lo anterior, no se excluye que en el deporte exista una gran inequidad entre hombres y mujeres. Hay deportes en los cuales sólo los hombres participan de forma profesional: futbol americano, beisbol, basquetbol, la Fórmula Uno, y así varios más; sin embargo, hay deportes, como el futbol soccer, que en los últimos años se ha desarrollado el futbol femenino con grandes resultados, hay ligas profesionales y torneo mundial de futbol femenino. Sin embargo, no obstante su gran desarrollo, las mujeres han sido discriminadas en la parte más importante: el salario que perciben es infinitamente más bajo que el de los futbolistas hombres, además de que no cuentan con las mismas instalaciones para practicar, se carece, en la mayoría de los casos, de fuerzas inferiores, y de ligas de ascenso que les permitan desarrollarse desde niñas.

Otro de los problemas que padecen las mujeres futbolistas es el del acoso por parte de los hombres relacionados con el futbol, lo cual fue destacado por el “beso forzado” que le dio Luis Rubiales (presidente de la RFEF) a Jenni Hermoso, lo que provocó una serie de críticas y su despido de la Federación, y que desató una discusión a nivel mundial respecto del acoso hacia las mujeres futbolistas. Ante la situación laboral que viven las futbolistas profesionales en México, el Senado de la República discute la propuesta de la Liga Femenil de fijar un salario base, para establecer un principio de equidad salarial, y la opción de las jugadoras de contar con el servicio médico del Seguro Social o, en su caso, de un seguro privado, con lo que se intentará que tengan condiciones dignas de trabajo.

Como en muchas otras profesiones, las mujeres perciben salarios mucho más bajos que los de los hombres, pero en el futbol soccer parecen más disparejos que en otras áreas; sin embargo, ante el auge del futbol femenil, el crecimiento de patrocinadores y de seguidores del futbol femenil, será un negocio redituable y será entonces cuando se igualen con las condiciones del futbol masculino, mientras tanto siguen luchando por lograr la equidad.