Lo bueno y lo malo

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el primer trimestre del año, la tasa de desempleo fue 2.54% de la Población Económicamente Activa, PEA, compuesta por los mayores de 15 años que buscan trabajo: si lo encuentran se vuelven Población Ocupada, PO; si no lo encuentran, y siguen buscando, son Población Desocupada, PD. El 2.54% es un mínimo histórico.

Que sea un mínimo histórico quiere decir que nunca antes el desempleo había sido tan bajo. Fue en el tercer trimestre de 2009, consecuencia de la Gran Recesión, cuando se alcanzó el máximo histórico en materia de desempleo, 6.15% de la PEA. Al tercer trimestre de 2018 había bajado a 3.13%, en su momento el mínimo histórico. En el tercer trimestre de 2020, efecto del Covid, la tasa de desempleo repuntó a 5.15%. A partir de entonces comenzó a bajar, y fue en el cuarto trimestre de 2022 cuando se ubicó, por primera vez, abajo de los tres puntos porcentuales, 2.99%.

Este ha sido el comportamiento reciente de la PD: cuarto trimestre de 2022, 2.99%; primero de 2023, 2.66%; segundo, 2.81%; tercero, 2.99%; cuarto, 2.69%; primero de 2024, 2.54%. Según la media de las 41 respuesta recibidas por el Banco de México en su encuesta de abril a los economistas del sector privado, terminaremos el año con una tasa de desempleo mensual promedio del 3.03% de la PEA (3.90% según la expectativa más pesimistas, 2.30% de acuerdo a la más optimista). El desempleo mensual promedio en 2023 fue 2.80%. Para este año se espera que sea 0.23 puntos porcentuales mayor, el 8.21%.

El mínimo histórico en materia de desempleo, en el primer trimestre del año, es la buena noticia de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. La mala es la relacionada con la generación de ingreso, el talón de Aquiles del mundo laboral mexicano.

Durante el cuarto trimestre de 2023 el 71.08% de la población ocupada asalariada generó hasta dos salarios mínimos de ingreso. A lo largo del primer trimestre de 2024 el porcentaje aumentó a 74.63. Más población ocupada asalariada generando poco ingreso. Malo.

A lo largo del cuarto trimestre del año pasado el 1.39% de la población ocupada asalariada generó más de cinco salarios mínimos de ingreso. Durante el primer trimestre de este año el porcentaje bajó a 0.98. Menos población ocupada asalariada generando más ingreso. Malo.

En condiciones críticas de ocupación se encuentran quienes trabajan menos de 35 horas semanales, o más de 35 y ganando hasta un salario mínimo, o más de 48 y ganando hasta dos salarios mínimos. En el cuarto trimestre de 2023 el 29.81% de la población ocupada se encontró en condiciones críticas de ocupación, porcentaje que, en el primer trimestre de 2024, aumentó a 34.28. Más población ocupada en condiciones críticas de ocupación. Malo.

Sí, el desempleo está en mínimos históricos, y qué bueno que así sea. Pero otras variables del mundo laboral, como el porcentaje de población ocupada asalariada que genera hasta dos salarios mínimos de ingreso, o como el porcentaje de población ocupada que se encuentra en condiciones críticas de ocupación, no solo no mejoraron, se deterioraron, afectando el bienestar de las personas, que no solo depende de si tienen o no trabajo, sino de la generación de ingreso, frente en el cual la economía mexicana presenta rezagos importantes.