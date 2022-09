Del comercio exterior

Ya contamos con la Información Oportuna sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México para agosto, balanza comercial que registra importaciones, exportaciones y el resultado final.

En agosto exportamos 50 mil 670 millones de dólares, 25.2 por ciento más que en julio, la tercera cifra más alta para cualquier mes. La más alta, hasta hoy máximo histórico, fue la de marzo pasado, 52 mil 000 millones. La segunda más alta la de junio, 51 mil 234 millones.

De esos 50 mil 670 millones de dólares 3 mil 215 millones, 6.34 por ciento, fueron exportaciones petroleras y 47 mil 455 millones, 93.66 por ciento, fueron no petroleras: 688 millones, 1.36 por ciento del total de exportaciones y 1.45 por ciento de las exportaciones no petroleras, fueron extractivas; 1 mil 555 millones, 3.07 por ciento del total de exportaciones y 3.28 por ciento de las exportaciones no petroleras, fueron agropecuarias; 45 mil 212 millones, 89.23 por ciento del total de exportaciones y 95.27 por ciento de las exportaciones no petroleras, fueron manufactureras, de las cuales 15 mil 246 millones, 30.09 por ciento del total de exportaciones y 32.13 por ciento de las exportaciones no petroleras y 33.72 por ciento de las exportaciones manufactureras, fueron automotrices, y los restantes 29 mil 966 millones, 59.14 por ciento del total de exportaciones y 63.15 por ciento de las exportaciones no petroleras y 66.28 por ciento de las exportaciones manufactureras, fueron no automotrices.

En agosto importamos 56 mil 168 millones de dólares, 27.0 por ciento más que en julio, cifra que, para cualquier mes, es el máximo histórico. El anterior fue el de junio pasado con 55 mil 191 millones. El ante anterior el de mayo pasado con 52 mil 221 millones.

De esos 56 mil 168 millones de dólares 7 mil 585 millones, 13.50 por ciento, fueron importaciones petroleras y 48 mil 584 millones, 86.50 por ciento, fueron no petroleras: 4 mil 403 millones, 7.84 por ciento del total de importaciones y 9.06 por ciento de las importaciones no petroleras, fueron de bienes de capital; 7 mil 683 millones, 13.68 por ciento del total de importaciones y 15.81 por ciento de las importaciones no petroleras, fueron de bienes de consumo; 44 mil 082 millones, 78.48 por ciento del total de importaciones y 90.73 por ciento de las importaciones no petroleras, fueron de bienes intermedios.

Somos un país que exporta principalmente manufacturas, 89.23 por ciento del total, y que importa principalmente bienes intermedios, 78.48 por ciento del total, bienes intermedios que se utilizan, usando para ello los bienes de capital, para producir bienes para el consumo final.

Somos un país con mayor dinamismo importador que exportador: en términos mensuales, comparando cada mes con el mes anterior, en junio, julio y agosto, las exportaciones crecieron 20.2, 13.6 y 25.7 por ciento, mientras que las importaciones lo hicieron al 31.7, 16.7 y 27.0 por ciento. Crecimiento promedio mensual de las exportaciones: 19.83 por ciento. De las importaciones: 25.13 por ciento.

Somos un país que importa (56 mil 168 millones) más de lo que exporta (50 mil 670 millones), lo cual, dado que con lo que exportamos satisfacen sus necesidades los extranjeros, pero con lo que importamos las satisfacemos nosotros, es lo correcto. Mañana lo explico a detalle.