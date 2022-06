Condiciones laborales: empleo

La Población Económicamente Activa, PEA, está compuesta por los mayores de 15 años que buscan trabajo. Si lo encuentran se vuelven Población Ocupada, PO. Si no lo encuentran, y siguen buscando, son Población Desocupada, PD.

La Población No Económicamente Activa, PNEA, está formada por los mayores de 15 años que no buscan trabajo, y se divide en dos grupos: la PNEA no disponible, PNEAND, integrada por quienes, si les ofrecieran un trabajo, no lo aceptarían, y la PNEA sí disponible, PNEASD, compuesta por quienes, si les ofrecieran un trabajo, sí lo aceptarían. Se trata de desempleados desesperanzados, convencidos de que si buscaran trabajo no lo encontrarían, razón por la cual no lo buscan.

En mayo de 2021 la PD fue 4.0 por ciento de la PEA. Un año después, en mayo pasado, fue 3.3, menor, bien. En abril de 2022 la PD fue 3.0 por ciento de la PEA. Un mes después, en mayo pasado, fue 3.3, mayor, mal.

En mayo de 2021, lo que llamo la Población Desocupada Real, PDR, la suma de la PD más la PNEASD, fue 17.7 por ciento de la PEA. Un año después, en mayo pasado, fue 15.7, menor, bien. En abril de 2022 la PDR fue 16.0 por ciento de la PEA. Un mes después, en mayo pasado, fue 15.7, menor, bien.

La Población Subocupada, PS, está compuesta por la PO que tiene la necesidad y la disposición de trabajar más, pero no la posibilidad. En mayo de 2021 la PS fue 12.9 por ciento de la PO. Un año después, en mayo pasado, fue 8.5, menor, bien. En abril de 2022 la PS fue 9.0 por ciento de la PO. Un mes después, en mayo pasado, fue 8.5, menor, bien.

La Población Ocupada Parcialmente más la Desocupada, POPD, está formada por quienes trabajan menos de 15 horas a la semana más la PD. En mayo de 2021 la POPD fue 10.6 por ciento de la PEA. Un año después, en mayo pasado, fue 9.1, menor, bien. En abril de 2022 la POPD fue 9.3 por ciento de la PEA. Un mes después, en mayo pasado, fue 9.1, menor, bien.

La Población en Condiciones Críticas de Ocupación, PCCO, está integrada por quienes trabajan menos de 35 horas semanales, o más de 35 ganando hasta un salario mínimo, o más de 40 ganando hasta dos salarios mínimos. En mayo de 2021 la PCCO fue 25.3 por ciento de la PO. Un año después, en mayo pasado, fue 30.5, mayor, mal. En abril de 2022 la PCCO fue el 29.3 por ciento de la PO. Un mes después, en mayo pasado, fue 30.5, mayor, mal.

La Población en Informalidad Laboral, PIL, está compuesta, según la definición del INEGI, por “las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar, o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa”. En mayo de 2021 la PIL fue 55.5 por ciento de la PO. Un año después, en mayo pasado, fue 55.6, mayor, mal. En abril de 2022 la PIL fue 55.5 por ciento de la PO (mismo porcentaje que en mayo de 2021). Un mes después, en mayo pasado, fue 55.6, mayor, mal.

Comparando mayo con abril tenemos que: (i) la PD aumentó (mal) de 3.0 a 3.3 por ciento de la PEA; (ii) la PS bajó (bien) de 9.0 a 8.5 por ciento de la PO; (iii) la POPD bajó (bien) de 9.3 a 9.1 de la PEA; (iv) la PCCO aumentó (mal) de 29.3 a 30.5 por ciento de la PO; (v) la PIL aumentó (mal) de 55.5

a 55.6 por ciento de la PO. De cinco, dos bien y tres mal, considerando solo el empleo, sin tomar en cuenta la otra cara de la moneda del mundo laboral, las remuneraciones, tema que dejo para mañana.