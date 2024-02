Gastos e impuestos (4/5)

Entre 2019 y 2024 el gasto total del gobierno habrá aumentado 71.72% en términos nominales y 37.92% en términos reales, descontada la inflación. En el mismo periodo la deuda gubernamental se habrá incrementado 53.22% en términos nominales y 19.42% en reales.

Ambas son pruebas del gobierno presupuestívoro que padecemos (gobierno adicto al gasto, que gasta más de lo que debe, más de lo que corresponde a sus legítimas tareas), tema que traté en los tres anteriores Pesos y Contrapesos.

Toca el turno al engendro tributario (dícese de los sistemas tributarios compuestos por muchos impuestos, y por muchos objetos y sujetos gravables, que dan como resultado dobles tributaciones, como cuando se gravan los ingresos, primera tributación, y luego la compra de bienes y servicios, que se pagan con el ingreso de los compradores, segunda tributación).

Para entender por qué llamo engendro tributario al cobro de impuestos en México, tengamos en cuenta que en 2022 (todavía no tenemos toda la información para poder hacer el cálculo para 2023), a nivel federal se cobraron, contando por separado cada uno de los impuestos especiales sobre producción y servicios, 16 impuestos distintos (el ISR, el IVA, los diez impuestos especiales sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto a las importaciones, accesorios de impuestos, y el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos), y la recaudación fue, según información de la SHCP, de $3,808,707,200,000. (3.8 millones de millones de pesos).

En 2022 la compra de bienes y servicios para el consumo final, según el Inegi, fue de $20,801,685,000,000 (20.8 millones de millones de pesos). ¿A qué tasa tendría que haberse cobrado el impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción, ni de objeto, ni de sujeto, gravable), no expoliatorio (para financiar solo la legítima tarea del gobierno: impartición de justicia), a la compra de bienes y servicios para el consumo final (no al ingreso, no al patrimonio, no a las inversiones directas), el IUHUNEXCBYSPCF (perdón por el acrónimo tan espantoso). A una del 18.30%.

Lo anterior quiere decir que si en 2022 se hubiera cobrado un IUHUNEXCBYSPCF del 18.30%, se hubiera recaudado lo mismo que se recaudó cobrando 16 impuestos distintos, con la doble tributación que ello implicó; con todas las tasas diferenciadas que se aplicaron; con todas las excepciones de objeto y de sujeto gravable que se concedieron, y financiando no solo las legítimas tareas del gobierno, las relacionadas con la impartición de justicia, sino todas las que el gobierno, que además de gobierno pretende ser desde ángel de la guarda, y preservarnos de todos los males, incluidos los que podemos hacernos a nosotros mismos, hasta hada madrina, y concedernos todos los bienes, incluidos los que debemos conseguir por nuestra cuenta, llevó a cabo con cargo a los contribuyentes, quienes para eso estamos: para que se nos obligue a financiar (en realidad subsidiar), cuanto gasto se le ocurra al gobierno. ¿Qué tenemos? Expoliación tributaria.

¿De qué mal debe preservarnos el gobierno? De la injusticia. ¿Qué bien debe proveernos? La impartición de justicia.

Continuará.