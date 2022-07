Izquierda = socialismo

¿Es AMLO de izquierda? Todo depende de lo que se entienda por izquierda. Según mi entender la mayoría de los políticos (escribo la mayoría convencido de que la excepción confirma la regla), son de izquierda, aunque ellos se consideren de centro o derecha.

Por izquierdista entiendo socialista (algo distinto a comunista), y por socialista entiendo a quien cree que las necesidades insatisfechas de X le dan derecho a parte del ingreso de Y, y que el gobierno tiene la obligación de hacer valer ese derecho redistribuyendo el ingreso de Y hacia X, quitándole a, primero lo que, por ser producto de su trabajo es suyo, su ingreso, para darle al segundo lo que, por no ser producto de su trabajo no es suyo, su no ingreso.

Las necesidades insatisfechas de X, ¿le dan derecho a parte del producto del trabajo de Y, a parte de su ingreso? Todo depende de la respuesta que demos a la esta pregunta: ¿tienen las personas el derecho al producto íntegro de su trabajo? Si estás favor de la redistribución gubernamental del ingreso, que es el producto del trabajo de cada quien, la respuesta es que no, que las personas no tienen el derecho al producto íntegro de su trabajo, a la totalidad de su ingreso, y que el gobierno tiene la obligación de redistribuirlo.

Hoy la mayoría de los políticos, de izquierda, centro y derecha, en mayor o menor medida, están a favor de la redistribución gubernamental del ingreso, como lo están muchos periodistas, intelectuales, académicos, empresarios y ciudadanos en general, convencidos de que la causa de la pobreza es la desigual distribución del ingreso, misma que se corrige redistribuyéndolo igualitariamente, momento de recodar que la causa de la pobreza no es la desigual distribución del ingreso (misma que no existe porque el ingreso no se distribuye, se genera gracias al trabajo de cada quien), sino la incapacidad de los pobres para, gracias a su trabajo, generar un ingreso suficiente que les permita satisfacer correctamente sus necesidades.

Afirmar que la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso debe llevarnos a preguntar ¿de dónde sale el ingreso que se distribuye?, ¿cuánto es?, ¿dónde se guarda?, ¿quién lo guarda?, ¿por qué lo guarda?, ¿quién lo distribuye?, ¿por qué injustamente? Espero respuestas. ¿Alguien se apunta?

La mayoría de los políticos favorece la redistribución gubernamental del ingreso, por lo que, al menos en este punto (importante por estar relacionado con el respeto al derecho a la propiedad privada, que comienza por el respeto al derecho a la propiedad privada sobre el producto del trabajo de cada quien, que es el ingreso de cada cual), son socialistas, sobre todo si por socialista entendemos aquel que cree que las necesidades insatisfechas de X le dan derecho a una parte del ingreso de Y, y que el gobierno tiene la obligación de hacer valer ese derecho redistribuyendo el ingreso de Y hacia X, creencia sumamente extendida hoy, al grado de que hoy gobernar es sinónimo de redistribuir el ingreso. Basta revisar los presupuestos de egresos de los gobiernos para darnos cuenta.

Si por izquierda entendemos socialismo, y si por socialismo entendemos redistribución gubernamental del ingreso, entonces AMLO es de izquierda, como lo es la gran mayoría de los políticos, siendo la excepción, ¿existirá?, la confirmación de la regla.