Las condiciones generales de una economía dependen de su dinamismo y estabilidad; dinamismo que depende de su crecimiento, que depende del comportamiento de la producción de bienes y servicios; estabilidad que depende de la preservación del poder adquisitivo del dinero, que depende del comportamiento del índice de precios.

Para conocer los resultados del primer trimestre del año tendremos que esperar al 5 de abril (pasado mañana), para conocer, publicada por el INEGI, la inflación de marzo, y al 26 de junio, para conocer, también publicada por el INEGI, la producción de bienes y servicios de marzo, por lo que no será hasta esta fecha cuando podamos hacer el balance general, dinamismo y estabilidad, de la economía.

Pero ya podemos hacer el balance, al primer trimestre, del comportamiento de estas cuatro variables: bolsa de valores (precio de las acciones), tasa de interés (precio del crédito), tipo de cambio (precio del dólar), precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo de exportación. Cuatro precios.

Durante el primer trimestre del año el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 11.23 por ciento, al pasar de los 48,463.86 puntos (en la última jornada bursátil de 2022), a los 53,904.00 (en la última jornada de marzo), con el mínimo el 2 de enero en 48,993.24 unidades y el máximo el 26 de enero en 55,164.01.

Entre el lunes 2 de enero y el viernes 31 de marzo la tasa de interés (Cetes a 28 días), subió de 10.10 (última subasta primaria de 2020), a 11.34 por ciento, aumento de 1.24 puntos porcentuales, equivalentes al 12.27 por ciento, con la mínima en 10.46 por ciento, el martes 10 de enero, y la máxima en 11.34, el martes 28 de marzo.

A lo largo de los tres primeros meses del año el tipo de cambio, el precio del dólar en términos de pesos (tomo como referencia el tipo de cambio el FIX), bajó (el peso se apreció frente al dólar), 7.34 por ciento, al pasar de 19.47 pesos (la última jornada de 2022), a 18.04 (la última jornada de marzo), con el máximo el lunes 2 de enero, 19.49 pesos, y el mínimo el miércoles 8 de marzo, 17.97.

Durante el primer trimestre del año el precio del barril (158.987304 litros), de la mezcla mexicana de petróleo de exportación (Olmeca, Istmo y Maya, según qué tan ligero o pesado sea el crudo), pasó de 69.71 dólares el barril (última cotización de 2022), a 64.19, baja de 5.52 dólares, equivalente al 7.92 por ciento, con el máximo el 20 de enero, 71.10 dólares, y el mínimo el 17 de marzo, 57.12. En lo que va del año el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación ha promediado 65.86 dólares y el Presupuesto de Egresos de la Federación se hizo previendo un precio promedio, para todo el año, de 68.70 dólares, 2.84 dólares más, 4.13 por ciento, de lo conseguido entre enero y marzo.

¿Buenos o malos resultados los del primer trimestre del año? Al tratarse de precios (de acciones, crédito, dólar, petróleo), no hay una respuesta única. Todo depende: si compro lo que me conviene es que el precio sea el menor posible (el mínimo al que le conviene vender al oferente para no incurrir en pérdidas, en función de su costo de producción); si vendo lo que me conviene es que el precio sea el mayor posible (el máximo al que el demandante está dispuesto a comprar, en función de sus necesidades y poder adquisitivo).

¿Buenos o malos resultados? Depende.