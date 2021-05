Carta a un antivacunas

Tú no tienes conocidos cercanos muertos por Covid-19 y has visto videos donde naturistas, médicos holistas y homeópatas te recomiendan una alimentación sana, en vez de estas vacunas con autorización de emergencia. Has comenzado a dudar que la enfermedad sea lo que te cuentan, temes a los efectos a largo plazo de la vacuna y ahora usas comillas para referirte a la “pandemia” y el “virus”. Otros hemos tenido la desgracia de perder a varios conocidos de manera prematura, tras caer sus niveles de oxígeno y ser hospitalizados. Y recordamos sus casos como advertencia.

Nuestras respectivas experiencias son subjetivas, muy personales. Por eso yo me vacunaré y tú no. Aquí no hay tontos y listos. “Yo soy yo y mis circunstancias”, dijo Ortega y Gasset.

Pero por encima de lo que uno es, está lo que somos ambos, lo que somos todos. Tal vez yo tuve mala suerte al perder a varios conocidos y quedé traumado. Reacciono histéricamente, según tú. Pero es posible que tú también hayas tenido mala suerte por esa amiga tan apasionada que se preocupa por ti, pero que te comparte sólo cierta información por WhatsApp. Ella dice que su papá se curó con una solución “milagrosa” y también te ha mostrado que una investigadora de Querétaro apoya esas gotas. Y odia a las grandes farmacéuticas. Y el caso es que te ha convencido.

Yo no me he ocupado de compartirte videos claros y breves. Es mi culpa. Te dijeron que el uso del ARN mensajero en humanos es nuevo y de “efectos impredecibles”, pero investiga y verás que Sinovac emplea el virus inactivado, mientras que CanSino, AstraZeneca y Sputnik V utilizan un adenovirus. Estrategias muy diferentes. ¿Cómo rechazar “la vacuna” si no es una? Son biológicos distintos. Lo que tienen en común es que sirven, incluso contra las nuevas variantes. Hay evidencia en Reino Unido, Israel, Chile...

¿Y de los casos de trombos y la prohibición de una de las vacunas en Dinamarca? Sí, conozco esas noticias. Pero son casos rarísimos y la vacuna AstraZeneca sacó adelante al Reino Unido, el país donde surgió la variante británica. También el virus o anticonceptivos pueden producir trombos.

La investigadora de Querétaro, tan elocuente y difundida en los chats de WhatsApp, no es muy apreciada por sus colegas. Cada vez que ella tiene una duda teórica sobre el virus y las vacunas, en vez de solicitar explicaciones de los mejores especialistas (pues nadie sabe todo), filma un video para sembrar sus dudas en miles de neófitos. La ciencia está llena de acertijos y puzzles, decía Thomas Kuhn, pero una cosa es resolverlos y otra es usarlos como propaganda. La he visto desde hace meses dudar y pasar siempre a otra y otra duda, sin reconocer cuando la realidad ha respondido a sus interrogantes teóricas.

Tú eres tú y tus circunstancias, querido amigo. Sufres diabetes. No tienes 20 años. Los beneficios de vacunarte superan con mucho el riesgo ínfimo de una reacción alérgica o de un trombo.