“Canelo es un personaje que ha llamado la atención del mundo”

Este fin de semana Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía protagonizan una de las peleas más esperadas del año.

El estadio T-Mobile de Las Vegas será testigo de este enfrentamiento entre dos mexicanos que se disputarán los cinturones de la división de las 168 libras de la IBF, WBA, WBC y WBO del peso supermediano. Se espera que el enfrentamiento sea una pelea histórica.

Esta semana platicamos con Eduardo Lamazón, uno de los comentaristas de box más respetados en el país, es literal una biblioteca con todo el conocimiento en el mundo del boxeo y lleva más de cuatro décadas en los medios de comunicación, y es un pilar de Box Azteca.

Lamazón platica para La Razón sobre la tan esperada pelea que se llevará a cabo mañana en Las Vegas.

EDUARDO LAMAZÓN (EL): Canelo es un personaje de dimensiones mundiales en este momento, está en la madurez de su carrera, ya probablemente doblando la curva hacia abajo, 33 años de edad, no es una edad demasiado exagerada para un boxeador, pero tampoco es muy joven.

Para el boxeo, entre los 33 y los 36 ya deben de pensar en el retiro. Además de eso, Canelo es un personaje completamente diferente al boxeador tradicional que, como tú sabes, ha creado toda una polémica que nunca habíamos visto en ningún boxeador.

Y es que él no se parece a ningún boxeador tradicional, se casó no hace mucho tiempo y en el casamiento no había nadie del boxeo como invitados, había empresarios, constructores, banqueros, etcétera, como que él está tratando de pisar terrenos que eran ajenos a los boxeadores, y si a eso le agregamos que gana unas cantidades de dinero asombrosas, pues estamos frente a un personaje que ha llamado mucho la atención del mundo. Está vigente Canelo todavía a sus 33 porque, digamos, que no ha perdido, en general, ha perdido dos peleas de sesenta y cinco, es un récord magnífico.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿A qué te refieres cuando dices que Canelo no es un boxeador tradicional?

EL: Es un personaje diferente y al ser diferente la gente lo toma de distintas maneras, le reclaman al Canelo que no se ríe, bueno, no es político, tiene una personalidad hermética, completamente cerrada y le cuesta mucho la comunicación con el prójimo.

BB: Ha despertado mucho interés esta pelea, ¿qué gana aquí, la edad o la experiencia?

EL: Mira, es un eterno dilema, ‘¿qué gana, la juventud o la experiencia?’, yo digo que a la larga gana la juventud, porque si no, no habría recambio en el boxeo, a la larga gana la juventud, pero a veces uno dice: “En esta pelea puede ganar el más joven” y resulta que gana el más experimentado y eso sí ya no lo podemos adivinar.

Canelo Álvarez (izq.) posa con Jaime Munguía en una conferencia de prensa en California, el 19 de marzo. Foto: AP

BB: Canelo ha quedado prácticamente invicto en casi todas las peleas que ha tenido a lo largo de su vida.

EL: Él ha perdido dos peleas de sesenta y cinco que ha tenido en su vida, es un récord magnífico, no es frecuente exhibir un récord así de impactante.

BB: ¿Cómo es Jaime Munguía, quien será el contrincante del Canelo este fin de semana?

EL: Munguía tiene 27 años contra 33 del Canelo, sí puede pesar un poquito la edad, ya son unos cuantos años para que se puedan notar.

Canelo va a cargar con la edad y tendrá que luchar contra un muchacho joven que además tiene hambre, lo que nos dice la historia del boxeo es que los tipos como Canelo, ganando tanto dinero y después de tantas peleas y tanto prestigio, se aburguesan. Él anda con la mente en muchas cosas, tiene unas gasolineras, tiene negocios, ha comprado campos, departamentos. Lo que no le pasa a Munguía porque él está iniciando un trayecto que pretendidamente lo llevaría a donde está Canelo, pero él está mucho más adelante, a menos que los resultados de la pelea del sábado diga otra cosa.

BB: ¿Puede ser que Canelo ya se está cuidando porque sabe que está ya a poco de terminar su carrera? Las consecuencias son muy duras sobre todo después de tanto golpe.

EL: En general se cuida, lo que pasa es que se ha dedicado a una profesión donde se reciben golpes y los golpes entran, pero no salen.

BB: ¿Hasta cuándo seguirá peleando?

EL: Mira, no es fácil responder a eso porque varía con los boxeadores, hay quien ha alcanzado su altura máxima deportiva a los 28 años y quien ha durado hasta los 40. Si Canelo pierde en lugar de 40 millones de dólares para la próxima pelea le van a ofrecer un millón de dólares y entonces, él va a decir que por eso no pelea, porque ya no está acostumbrado a pelear por esas bolsas.

El analista de box, Eduardo Lamazón, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Cómo es la preparación para Canelo antes de la pelea?

EL: Durísima la preparación, no tengo datos del Canelo, pero Manny Pacquiao, cuando estaba bajando de peso para llegar a una pelea, gastaba siete mil quinientas calorías haciendo ejercicio y comía otras siete mil.

BB: ¿Quién acompaña al Canelo?

EL: Lo atiende un grupo de trabajo importante, tiene un preparador físico boliviano, tiene un grupo de gente que lo cuida, lo asesora, pues ahí hay mucho dinero que cuidar, y entonces tiene todo un ejército. Le preguntamos recientemente al Canelo, muy recientemente, cuánta gente trabaja para él, en el día a día y me dijo que seiscientas personas.

BB: ¿Qué hacen seiscientas personas para él?

EL: Se empiezan a multiplicar los compromisos, tiene como 10 carros de marcas tipo Ferrari o Lamborghini, entonces esos carros necesitan mantenimiento y necesitan cuidados; necesita una oficina de contaduría donde trabajan, de veinte o treinta para llevarle sus cuentas, tiene nueve hermanos y su mamá, todos los nueve hermanos están casados, tiene nietos de la señora, hijos de los hermanos del Canelo y entonces se empieza a multiplicar de una manera incontenible. Yo esto lo he vivido con muchos boxeadores desde hace 40 años, y me doy cuenta cómo ellos no pueden frenar la bola de nieve que van creando todos los días con su popularidad y después, no te cuento lo triste que es para ellos cuando se corta el chorro algún día, porque pierden o porque deciden irse, pero todo se acaba y se acaba generalmente en forma drástica.

BB: ¿Y Canelo está comprando tranquilidad o está comprando problemas?

EL: Él no lo sabe ni lo aceptaría, pero yo creo que está comprando problemas, y además tiene un problema de seguridad. Hay mucha gente que está pensando cómo secuestrarlo.

BB: ¿Está en riesgo Canelo? Me ha tocado verlo yendo a las instalaciones de TV Azteca y hay más seguridad dentro de TV Azteca cuando va Canelo que cuando ha ido el Presidente de la República.

EL: Sí, precisamente por eso. Hay gente mala en este mundo que quizás pudiera pensar en hacerle daño si puede, si no le hacen más daño es porque él se cuida y tiene su equipo de seguridad también.

BB: ¿Qué esperamos para esta pelea?

EL: Mira, son dos tipos que rara vez se caen, Canelo no se ha caído nunca, en sesenta y cinco peleas, entonces no se puede pronosticar que el chico Munguía pueda noquear al Canelo, puede suceder, pero no es lo más probable. Yo te diría que Canelo sube como gran favorito, porque mientras no se demuestre lo contrario él lo está haciendo bien y el muchacho Munguía sube a ver qué encuentra en el camino porque no tiene la experiencia en acontecimientos tan grandes como este.